Ni con el aspirador ni a mano: esta bomba de vaciado eléctrica de 15 euros ayuda a ganar espacio en el armario y en la maleta

Por menos de 14 euros, este dispositivo es la mejor opción para combinar con bolsas al vacío muy útiles para reducir el tamaño de las prendas.

La falta de espacio es un problema es casi todos los ámbitos, pero en el armario y en la maleta son dos de los que más quebraderos de cabeza dan. La segunda incluso puede darnos algún percance económico si excedemos las medidas para el equipaje si viajamos en avión. Por ello, siempre estamos probando trucos para ganar espacio.

Una de nuestras favoritas son las bolsas de vacío que permiten comprimir las prendas para que ocupen menos hueco. Sin embargo, la mayoría de modelos requiere de un aspirador para hacer el efecto vacío. Pero si no disponemos de este pequeño electrodoméstico o, por supuesto, no nos lo vamos a llevar de viaje, la mejor opción es invertir en una bomba de vaciado portátil.

Bomba de vaciado de aire eléctrica Succión ultrapotente de 4 kPa para una acción rápida que elimina el aire en solo 20 segundos. Tiene un tamaño compacto y portátil.

Este modelo de Vacbird, que tiene buenas valoraciones en Amazon, ofrece unos resultados rápidos, puesto que elimina el aire de las bolsas en solo 20 segundos. Así, es muy útil para poder realizar el cambio de armario, y guardar abrigos y mantas hasta el próximo invierno, ocupando menos espacio, o para poder llevar más pertenencias en la maleta.

Lo mejor es que ocupa poco, por lo que, aunque solo lo usemos en ocasiones contadas, no es un elemento que ocupa espacio. Además, si somos más de robot aspirador (eso sí, con base de autovaciado), y no queremos un aspirador, es la solución para poder usarlo.

El truco para ganar espacio

La ayuda de la bomba de vacío de Vacbird es fundamental para reducir hasta un 80% el volumen de lo que queremos almacenar. Este sistema es uno de los más populares para guardar abrigos, mantas y otras piezas voluminosas o que se usan con menos frecuencia.

Para ello, este producto se sirve de una potencia de succión de 4kPa y una potencia de 30 watios, con lo que consigue una acción rápida y un vaciado del aire en solo 20 segundos.

Se trata de una solución efectiva, puesto que, hasta que descubrí estos productos, cuando viajaba, tenía que cruzar los dedos para que en mi alojamiento de destino hubiera un secador. Este pequeño electrodoméstico puede sustituir al aspirador, colocándolo sobre la válvula de vaciado por la parte trasera del secador.

Sin embargo, depender de la potencia o de que haya o no secador no es una opción para garantizar que no voy a tener que pagar más por mi equipaje. Aunque en casa es más sencillo si tenemos aspirador, así evitamos el tener que cargar con la máquina.