Este es el truco más efectivo de solo 15 céntimos para ahorrar espacio en el armario sin renunciar a ninguna prenda

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Con este accesorio que apenas ocupa espacio, se puede multiplicar el espacio disponible para añadir más ropa o aportar ligereza visual.

Ahora que la primavera ya parece que va a dejar días de buen tiempo, toca pensar en el cambio de armario. No es una tarea que me encante llevar a cabo, pero es muy necesaria. Es el momento de guardar los abrigos, unas prendas que siempre recojo en bolsas de vacío desde que descubrí que, gracias a ellas, ocupan infinitamente menos espacio.

Con esto, habrá espacio para camisas, blusas, chaquetas y otras prendas de entretiempo como las veneradas gabardinas. Sin embargo, y aunque la ropa de esta temporada ocupe menos espacio, nunca es suficiente el disponible en el vestidor.

Como maniática del orden y persona a la que le encanta estrenar ropa, ahorrar espacio en el armario y multiplicar el hueco disponible es una necesidad. Y fue mi suegra la que me descubrió la manera de hacerlo sin invertir mucho dinero: se trata de contar con unos ganchos para perchas que permiten colgar varias prendas en distintos niveles. Y cada uno de ellos cuesta solo 15 céntimos.

15 céntimos para tener un armario en orden

Este accesorio soluciona los problemas de espacio. Amazon

Estos ganchos son una de las soluciones más efectivas para mantener el orden en el armario. El pack incluye 60 unidades, por lo que cada una tiene un precio de solo 15 céntimos. Aunque puedan parecer muchas, entre todos los armarios de casa incluso serían necesarios más.

Estos accesorios ayudan a maximizar el espacio en el armario y son compatibles con la mayoría de perchas. Están fabricados en plástico, pero con bordes redondeados para evitar dañar las prendas. Además, aguantan prendas bastante pesadas, como abrigos, hasta un máximo de 8 kilos.

Gracias a ellos se puede garantizar una organización vertical de prendas superpuestas sin que estas se arruguen ni estropeen.

Soluciones aún más baratas para el orden

El kit anterior está a la venta en Amazon, donde ofrecen envío gratuito si es tu primer pedido y en un máximo de tres días lo tienes en casa. Sin embargo, Aliexpress tiene otras alternativas que aún son más económicas. Por ejemplo, puedes conseguir 50 piezas por menos de 1 euro.

Estos ganchos están disponibles en varios colores. Aliexpress

Están disponibles en varios colores, un detalle menos importante, pero, ya que estamos, podemos escoger el que más nos guste. La única pega, en este caso, es que el envío puede tardar unos días más y si quieres hacer el cambio de armario inminente, tampoco sale mal de precio la opción de Amazon.