Ikea vuelve a la carga con su 'best seller' de primavera: así es el conjunto de mesa y sillas de terraza de menos de 50 euros

La marca sueca recupera uno de sus clásicos más prácticos para quienes buscan una solución simple y moderna para disfrutar del buen tiempo sin gastar mucho.

Con la llegada del buen tiempo, muchas personas empiezan a mirar sus espacios exteriores con otros ojos. Ya sea un pequeño balcón urbano o un rincón en el jardín, contar con un mobiliario cómodo marca la diferencia a la hora de disfrutar de esos momentos al aire libre.

Entre las opciones más buscadas para acondicionar estas zonas, los conjuntos plegables ganan terreno por su practicidad. Ofrecen lo esencial (una mesa y un par de sillas) en formatos compactos que se adaptan incluso a los espacios más reducidos. Y lo hacen sin renunciar al estilo.

Dentro de esta tendencia, el conjunto TÄRNÖ de Ikea lleva años consolidado como uno de los favoritos de la temporada primavera-verano. Es un ejemplo claro de cómo el diseño escandinavo sigue apostando por la funcionalidad sin abandonar lo esencial: comodidad, ligereza y facilidad de uso, y todo por tan solo 49 euros.

El conjunto TÄRNÖ: plegable, compacto y duradero



Plegable y resistente, el conjunto TÄRNÖ es ideal para un balcón o para crear un rincón acogedor en el jardín. Ikea

El conjunto TÄRNÖ de Ikea es un set formado por una mesa y dos sillas, pensadas para exteriores, que destacan por su estructura de acero recubierto en polvo y superficies de madera de acacia tratada con barniz. La combinación de estos materiales no solo aporta una estética sencilla y moderna, sino que además garantiza una buena resistencia al uso en terrazas o balcones.

Las tres piezas son plegables, lo cual facilita mucho su almacenamiento cuando no se están utilizando. Es una característica útil si el espacio es limitado o si se prefiere liberar la zona cuando no se está usando activamente. Su tamaño compacto permite montar un rincón de desayuno, lectura o conversación sin invadir demasiado terreno.

Además, al tratarse de una estructura ligera, es fácil moverlas de sitio según la orientación del sol o las necesidades del momento. Un detalle que puede parecer menor, pero que marca la diferencia en espacios vivos y cambiantes como los patios y terrazas domésticos.

Un clásico para cualquier tipo de exterior



TÄRNÖ se ha convertido en un habitual de los catálogos de primavera, en parte porque cumple con lo que se espera de un mueble de temporada sin añadir complicaciones. No es necesario montar grandes estructuras ni hacer obras: se puede tener listo en minutos y plegarlo cuando llegue el mal tiempo.

El tamaño del conjunto lo hace adecuado para balcones pequeños, patios interiores o terrazas estrechas. Incluso puede colocarse en un pasillo exterior o en la entrada de una vivienda como una solución temporal para sentarse a tomar algo. Además, es fácilmente combinable con otros productos de la marca.

No siempre hace falta gastar mucho ni complicarse para crear un rincón agradable en casa. Conjuntos como el TÄRNÖ son una muestra de cómo lo sencillo sigue funcionando: ocupa poco espacio, se monta y se guarda con rapidez, y permite aprovechar al máximo los exteriores sin renunciar a una estética limpia.