Tu terraza te la pide y es barata: Amazon vende la tumbona que vas a exprimir en primavera y verano

El modelo más vendido de la plataforma incluye reposacabezas y protección solar, además de que es plegable para facilitar su guardado.

Con la llegada de la primavera, damos por inaugurada la temporada de terraza y tiempo al aire libre. Si tenemos la suerte de tener este espacio en nuestro hogar, solo tenemos que aprender a sacarle partido por muy pequeño que sea. Aunque nos gustaría contar con un completo set de muebles de jardín (que ahora hay a la venta incluso por menos de 100 euros), buscamos una opción más práctica.

Así, queremos una opción donde poder relajarnos, leer libros (o escucharlos si somos fans de los audiolibros) e, incluso, tomar el sol. Para todo ello, las tumbonas nos parecen la alternativa más adecuada, más ahora que en Amazon hemos encontrado el modelo perfecto por menos de 50 euros.

Tumbona Songmics Con respaldo reclinable, reposacabezas y parasol ajustable incluidos. Soporta hasta 150 kilos de peso y es plegable para transportarla y guardarla con facilidad.

Este modelo de Songmics, disponible en 5 colores, reúne todas las características que estamos buscando. Es cómodo, con reposacabezas y parasol ajustable incluidos y con respaldo reclinable. Todo ello le ha llevado a convertirse en la tumbona más vendida de Amazon.

Así que, si te interesa, no la dejes pasar: solo el mes pasado se adquirieron más de 400 unidades. Y es que el buen tiempo y el sol animan a preparar nuestra terraza para disfrutar al aire libre.

La tumbona plegable más cómoda y práctica

Esta tumbona está de oferta. Amazon

Este modelo de Songmics tiene todo lo que buscamos para poder disfrutar y relajarnos al aire libre: un diseño que permite tumbarnos ya sea para tomar el sol o para leer o descansar; un parasol ajustable para que el sol no nos moleste; un respaldo reclinable en cuatro ángulos para cambiar en función de las necesidades; y un reposacabezas extraíble para la máxima comodidad.

También nos ha convencido por sistema de plegado que nos permite almacenarla sin que apenas ocupe espacio y transportarla fácilmente a la playa o a la piscina, parar poder estar tan cómodos como en casa. De hecho, cuenta con asas para facilitar el transporte.

Además, su tela transpirable permite que el cuerpo no genere sudor que nos haga estar incómodos o manchar la ropa o la propia hamaca. También relacionado con la fabricación, este modelo cuenta con un marco de acero con juntas reforzadas que soportan hasta un máximo de 150 kilos. Para mayor seguridad, se ha reforzado con unas bases antideslizantes.

El envío de este producto, además, es gratuito. En apenas 3 días la tienes en casa si eres Prime o unos 5 si no perteneces al club de Amazon. Además, está disponible en otros colores, pero el gris oscuro es el que está más barato.