De la bicicleta a la terraza: por qué merece la pena tener una hidrolimpiadora ahora que Taurus ha rebajado una al 40%

Con una gran potencia de limpieza, esta máquina es útil para limpiar azulejos, suelo de gress y otros rincones de difícil limpieza.

Limpiar la terraza es una de las tareas más tediosas, sobre todo si solo la usamos durante el periodo de buen tiempo. Así, ahora que la primavera ha llegado, toca ponerla a punto para que de comienzo la temporada de barbacoas al aire libre y sobremesas que se alargan. Claro que, antes toca eliminar el polvo y la suciedad incrustada de las baldosas.

De hecho, saber cómo limpiar las baldosas del suelo de la terraza es fundamental, puesto que no es fácil. Hemos probado con todo: escobas de púas gruesas, aspiradores, fregones... Y la conclusión es que la mejor aliada es una hidrolimpiadora. Las Kärcher son unas de las más populares, pero no son las únicas.

Estas máquinas emplean agua a presión para eliminar toda la suciedad. Lejos de ser caras, en Taurus han rebajado un 42% su modelo Walk on water que, además, es muy útil para limpiar bicicletas, el coche, los muebles del jardín o las paredes del exterior, entre otras cosas. ¿Lo mejor de todo? Ahora cuesta menos de 80 euros.

Hidrolimpiadora Walk on water Este modelo ofrece 1.400 watios de potencia y 105 bares de presión para una limpieza eficiente.

Este modelo destaca por su gran potencia pese al tamaño compacto: ofre 1.400 watios y 105 bares de presión. Esto, unido a un caudal de agua de hasta 6,8 litros por minuto, ofrece un resultado óptimo. Su ángulo de difusión es ajustable hasta los 60 grados, para poder adaptarlo a cada rincón.

Cuenta con un depósito externo para detergente para las zonas en las que sea necesario un extra de higiene, desinfección y limpieza, incluso con acción desengrasante. También nos ha gustado porque su lanza es desmontable para que se pueda guardar en cualquier espacio con mayor comodidad.

Eficaz contra la suciedad incrustada

Hidrolimpiadora Walk on water, de Taurus. Taurus

Ya sea el suelo de la terraza, las ruedas de la bicicleta o la carrocería del coche, hay suciedad que es difícil de eliminar. Para ello, esta hidrolimpiadora se sirve de un potente caudal de agua, además de una gran potencia, con la que conseguir despegar los restos más difíciles.

Es cómoda de usar gracias a su manguera de alta presión de hasta 5 metros y un cable de otros 5, para permitir libertad de movimiento en función de lo que tengamos que limpiar. Este modelo se detiene automáticamente cuando no está en funcionamiento, para evitar el desperdicio de agua.