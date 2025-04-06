Terraza de catálogo por menos de 100 euros: este conjunto de muebles de jardín es barato e incluye mesa, sofá y sillones

Relajarse en la terraza es de las mejores formas de disfrutar del exterior en casa.

Carrefour rebaja de 149 a 99 un 'pack' de 4 piezas para el jardín para empezar a sacarle partido a esta zona exterior de muchas casas.

Tras varios años viviendo en mi casa (y sin que el confinamiento sirva de precedente), puedo decir que, quien tiene un espacio al aire libre, tiene un tesoro. Claro que mi sueño es tener un jardín con piscina, pero me conformo con la terraza de la que dispongo. Incluso buscaría la forma de sacarle el máximo partido a un balcón con mesas plegables y otras soluciones.

Y es que cuando llega el buen tiempo, esta estancia se convierte en la favorita de mi casa. Allí comemos, disfrutamos de veladas entre amigos e, incluso, tomamos el sol. Cada año intentamos hacerle una mejora (si estás pensando en instalar césped artificial, el momento es ahora) y, en esta ocasión, toca elegir los muebles más adecuados.

Spoiler: todos son tan preciosos como caros. Por ello, he rastreado las principales webs de muebles de terraza para encontrar la mejor opción y, como lo bueno y bonito se comparte, aquí os traigo mi top: un conjunto de muebles de jardín que he encontrado por menos de 100 euros en Carrefour y que incluye una mesa, un sofá y dos sillones.

Conjunto de muebles de jardín baratos Este conjunto incluye un sofá de dos plazas, una mesa y dos sillones. Están fabricados en plástico y son resistentes a la intemperie.

Se trata del conjunto Valencia, muy útil para la terraza, con capacidad para 4 personas, por lo que es apta para espacios más pequeños. Sin embargo, se le puede sacar mucho partido porque, al tener mesa, permite disfrutar de un encuentro culinario al aire libre, de largas jornadas de sobremesa o de juegos de mesa.

Están fabricados en plástico reciclado sin componentes metálicos, por lo que son seguros y, sobre todo, están diseñados para soportar al aire libre y las inclemencias del tiempo. Otro de los motivos por los que me ha gustado es porque se limpian con mucha facilidad, algo necesario cuando se trata de muebles que están en el exterior. De hecho, por mucho que estén fabricados para ello, hay opciones que son de difícil limpieza, por lo que no son los más adecuados.

El único punto negativo que encuentro en este set es que los muebles no son acolchados, pero, por el precio, no puedo pedirle más. Además, no hay nada que no arreglen unos cojines de exterior.

Muebles de exterior baratos

Conjunto de muebles de jardín baratos. Carrefour

Este set no es el único que hay en Carrefour, donde también hemos encontrado otros conjuntos de muebles de jardín baratos, perfectos para que todo el mundo pueda poner a punto su terraza, balcón o jardín y disfrutar del buen tiempo al aire libre.

Conjunto Corfu de Balcón: mesa y dos sillas de madera

Conjunto de jardín Corfu. Carrefour

Conjunto Antalya para jardín con mesa, dos sillas y banco.

Conjunto Antalya. Carrefour

Conjunto de comedor Antalya, con 4 sillas, mesa y sombrilla.