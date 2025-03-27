Patio y coche como nuevos: Bosch liquida su limpiadora a presión y la pone al alcance de cualquiera

Tener tu propia hidrolimpiadora puede hacerte ahorrar a largo plazo, sobre todo si tienes patio o terraza y quieres tenerlos limpios sin esfuerzo.

Si eres de los que quiere tener el coche siempre a punto y nada más que caen unas gotas de lluvia con barro corre a lavarlo, seguramente has gastado ya un dineral en la gasolinera, pero no tienes por qué hacerlo si cuentas con acceso a una manguera y suficiente espacio como para usarla.

No hablamos de lavar el coche simplemente a manguerazos, sino de usar una hidrolimpiadora casi profesional, mucho mejor opción. Además Amazon ha rebajado bastantes modelos de marcas como Karcher y Bosch, y en particular de esta última, la marca alemana, puedes tener una por solo 139 euros que no está nada mal.

Puedes conectarla a cualquier salida de agua y tiene 135 bares de presión máxima, que son ajustables según necesites más o mejor potencia. Evidentemente, para la carrocería del coche no es recomendable usar los mencionados 135 bares.

Bosch UniversalAquatak 135 Esta hidrolimpiadora a presión tiene varias boquillas y herramientas para adaptarse a lo que necesites.

Este tipo de dispositivos se usa para coches, motos y también para patios, suelos, fachadas y tejados, y son útiles siempre si tienes una casa, ya que los árboles sueltan hojas, resina y suciedad.

En el caso de los vehículos, el ahorro es considerable porque evita que tengas que pasar de forma constante por el lavadero, lo mismo que ha impulsado a mucha gente a comprar un inflador de ruedas y dejar de pagar 1€ en la gasolinera cada vez que es necesario.

Presión ajustable y accesorios para la limpieza

Con una presión máxima de 135 bares, ofrece una potencia excepcional capaz de enfrentar prácticamente cualquier tipo de suciedad, incluso el barro bien incrustado y seco. Su diseño ergonómico y compacto permite una maniobrabilidad sencilla y sin demasiados líos. El peso contenido y las ruedas integradas garantizan una movilidad extraordinaria, permitiendo desplazarla con facilidad.

La limpieza de coches y motos es precisamente uno de sus puntos fuertes. Comparada con un servicio de autolavado tradicional, la UniversalAquatak 135 se convierte en una inversión que renta bastante. No solo permite ahorrar dinero a largo plazo, sino que proporciona un nivel de limpieza mucho mejor que el de los lavados convencionales. La precisión del chorro de agua y los diferentes modos de presión permiten eliminar suciedad incrustada, restos de barro, insectos y manchas difíciles tanto en la carrocería como en los bajos del vehículo.

Su versatilidad se extiende mucho más allá del automóvil. En el jardín, se convierte en una herramienta fundamental para limpiar terrazas, suelos de patio, vallas y mobiliario exterior. La capacidad de ajustar la presión permite tratar superficies delicadas sin dañarlas, desde maderas hasta piedras y cerámicas. Los diferentes accesorios incluidos multiplican sus posibilidades: boquillas para superficies delicadas, lanzas de diferentes longitudes y cepillos específicos para cada tipo de limpieza.

La limpieza de tejados y fachadas también está dentro de sus capacidades. Gracias a sus modos de presión regulables, puede eliminar musgo, suciedad acumulada y verdín sin dañar las superficies. La manguera de alta resistencia y los accesorios extensibles permiten alcanzar zonas de difícil acceso con total seguridad.

Un elemento diferencial de la Bosch UniversalAquatak 135 es su sistema de gestión inteligente del agua. Incorpora tecnologías que optimizan el consumo, permitiendo una limpieza eficiente. La conexión rápida a cualquier toma de agua doméstica facilita su puesta en marcha sin tener que pelearte con la manguera o la boca de riego.

Los modos de funcionamiento son otra de sus grandes ventajas. Desde un modo delicado para superficies sensibles hasta una potencia máxima para suciedad extrema, el usuario puede adaptar perfectamente la presión a cada necesidad sin dañar la carrocería. La boquilla turbo incluida permite aumentar la eficacia en la eliminación de manchas más difíciles.

Bosch es además una marca conocida por todos y con la confianza de sus usuarios desde hace décadas, algo también muy a valorar.