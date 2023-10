La mezcla casera perfecta para limpiar la carrocería del coche y dejarla como nueva

Uno de los mayores 'enemigos' que tienen los usuarios y, sobre todo, los coches que circulan por España y resto del mundo son las manchas que se producen mientras te trasladas de un sitio a otro o cuando estás parado en la calzada. Unas manchas que, precisamente, cuestan 'sudor y lágrimas' quitarlas dependiendo de la sustancia que sea.

No obstante, y a pesar de las complicaciones que existen en algunos casos, hay ciertos trucos que te ayudan a recuperar el brillo de tu vehículo. Por ello, es aconsejable realizar un cuidado exhaustivo de tu coche y mantenerlo limpio día tras día, ya que si no se limpia con regularidad se acumulará muchísima suciedad. Volante, alfombrillas, tapicería o el interior del coche, entre otros, son aquellos elementos que deberás de mantener en perfecto estado si no quieres que tu automóvil muestre signos de dejadez.

La mezcla perfecta para acabar con cualquier suciedad

Como hemos citado líneas atrás, algunas de las manchas que se incrustan en nuestros respectivos vehículos son muy difíciles de quitar, por lo que tendremos que recurrir a diferentes trucos para deshacernos de ella. Una cuenta de TikTok, @escapadate, ha desvelado cuál es la mejor forma de acabar con estas manchas que ensucian los asientos y tapicería del vehículo.

Para fabricar esta mezcla necesitarás alcohol de limpieza, bicarbonato de sodio y detergente. Asimismo, otro elemento es el suavizante, aunque este último es opcional. El primer paso que debemos de hacer es calentar medio litro de agua hasta que coja una temperatura más o menos templada y, a continuación, echarla sobre un barreño, objeto donde realizaremos la mezcla con los productos citados anteriormente.

Una cucharada de detergente, otra de bicarbonato de sodio y, por último, vierte 100 mililitros de alcohol de limpieza y remueve la mezcla. Para terminar, de forma opcional, agrega un 'pelín' de suavizante para que el combinado adquiera un olor perfecto y agradable. Una vez elaborado, tenemos que coger una bayeta y mojarla dentro del barreño. A partir de ahí, envuelve el elemento en una tapadera de olla y frotaremos con fuerza sobre la suciedad que está impregnada en tu coche. En condiciones normales, las manchas no deberán ser tu mayor enemigo tras conocer este estupendo y fabuloso truco.

Cómo limpiar tu coche de forma profesional