El momento de preparar el verano es ahora: Amazon está liquidando piscinas desmontables desde 72 euros

Hay muchas piscinas que apenas necesitan instalación y son perfectas para un patio o terraza.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Aunque faltan meses para el verano, si quieres ahorrar es mejor ir pensando en tu piscina desde ya.

Una vez que por fin el llamado tren de borrascas parece que ha dejado de azotar la Península, sale el sol y suben las temperaturas, aunque en unos sitios más que en otros. Nos acercamos al mes de abril y, sobre todo en Andalucía y Levante, suelen ser meses ya bastante calurosos.

Dicho esto, con el verano a la vuelta de la esquina y los embalses prácticamente llenos, puede que sea el momento de ir preparándose, ahora que aun la demanda no es alta y hay ofertas que aprovechar. Esto aplica, por ejemplo, a los aires acondicionados, pero también a las piscinas, y en particular a estas últimas.

Ahora que Amazon está celebrando sus Rebajas de Primavera, si no tienes piscina pero cuentas con espacio suficiente, ojo a esto: han rebajado prácticamente todas las piscinas desmontables de Intex, con precios que van desde los 72 hasta los 739 euros.

Piscina desmontable Intex de 4.485 litros Esta piscina tubular cuenta con capacidad para 4-5 personas y viene con depuradora.

Evidentemente, a mayor precio, mayor tamaño, mayor capacidad y mejor depuradora vendrá incluida, aunque por solo 87 euros venden una piscina bastante decente y con depuradora, que es un auténtico chollo de precio.

La versión más cara que venden ahora mismo cuesta 739 euros y es verdaderamente grande para ser una piscina desmontable, con capacidad para más de 17.000 litros de agua y más de cinco metros en su parte más ancha.

Estos precios durarán lo que duren las ofertas o hasta que se agote el stock, y eso dependerá en buena medida de la demanda. Lo que está claro es que quizás ahora han tocado fondo y no estén más baratas hasta que pase la temporada de verano.

Intex es casi con total seguridad el principal fabricante de piscinas de este tipo a nivel mundial, y también de otros accesorios como por ejemplo colchones hinchables.

Las piscinas desmontables tienen bastantes ventajas, sobre todo una: cuando acabe el verano no necesitan mantenimiento ni ocupan espacio. Desmontas su estructura tubular, la secas bien y la guardas hasta que vuelva a hacer calor. Nada que ver con una piscina "de obra".

Como además casi todos los modelos vienen ya con una depuradora acorde a sus dimensiones, no hay problemas añadidos con la calidad del agua, un win-win para los que tengan espacio suficiente para colocar una en casa.

Amazon ofrece además envío gratis, como en todos los pedidos de 35 euros o más. Como no corre demasiada prisa, no necesitas ser usuario Prime, aunque si lo eres sí puedes tener tu pedido en casa en solo 24 horas.