El momento de preparar el verano es ahora: Amazon está liquidando piscinas desmontables desde 72 euros
Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.
Una vez que por fin el llamado tren de borrascas parece que ha dejado de azotar la Península, sale el sol y suben las temperaturas, aunque en unos sitios más que en otros. Nos acercamos al mes de abril y, sobre todo en Andalucía y Levante, suelen ser meses ya bastante calurosos.
Dicho esto, con el verano a la vuelta de la esquina y los embalses prácticamente llenos, puede que sea el momento de ir preparándose, ahora que aun la demanda no es alta y hay ofertas que aprovechar. Esto aplica, por ejemplo, a los aires acondicionados, pero también a las piscinas, y en particular a estas últimas.
Ahora que Amazon está celebrando sus Rebajas de Primavera, si no tienes piscina pero cuentas con espacio suficiente, ojo a esto: han rebajado prácticamente todas las piscinas desmontables de Intex, con precios que van desde los 72 hasta los 739 euros.
Piscina desmontable Intex de 4.485 litros
- Esta piscina tubular cuenta con capacidad para 4-5 personas y viene con depuradora.
Evidentemente, a mayor precio, mayor tamaño, mayor capacidad y mejor depuradora vendrá incluida, aunque por solo 87 euros venden una piscina bastante decente y con depuradora, que es un auténtico chollo de precio.
La versión más cara que venden ahora mismo cuesta 739 euros y es verdaderamente grande para ser una piscina desmontable, con capacidad para más de 17.000 litros de agua y más de cinco metros en su parte más ancha.
Estos precios durarán lo que duren las ofertas o hasta que se agote el stock, y eso dependerá en buena medida de la demanda. Lo que está claro es que quizás ahora han tocado fondo y no estén más baratas hasta que pase la temporada de verano.
Intex es casi con total seguridad el principal fabricante de piscinas de este tipo a nivel mundial, y también de otros accesorios como por ejemplo colchones hinchables.
Las piscinas desmontables tienen bastantes ventajas, sobre todo una: cuando acabe el verano no necesitan mantenimiento ni ocupan espacio. Desmontas su estructura tubular, la secas bien y la guardas hasta que vuelva a hacer calor. Nada que ver con una piscina "de obra".
Como además casi todos los modelos vienen ya con una depuradora acorde a sus dimensiones, no hay problemas añadidos con la calidad del agua, un win-win para los que tengan espacio suficiente para colocar una en casa.
Amazon ofrece además envío gratis, como en todos los pedidos de 35 euros o más. Como no corre demasiada prisa, no necesitas ser usuario Prime, aunque si lo eres sí puedes tener tu pedido en casa en solo 24 horas.