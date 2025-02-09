Que la rutina no te impida leer: este es el servicio de audiolibros que puedes probar gratis para volver a disfrutar de la lectura

Audible es una plataforma que nos permite escuchar libros mientras nos dedicamos a otras tareas. Esta propuesta de Amazon ofrece una prueba gratuita de 30 días.

Las horas en el día nunca son suficientes entre trabajar, descansar, hacer deporte y tener tiempo de ocio. Por ello, la lectura queda reducida a lo mínimo en la mayoría de los casos, pese a los beneficios que este hábito tiene para nuestra salud mental. Aun así, según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2024, más del 65% de la población en España elige leer en su tiempo libre. Y muchos son los que eligen los audiolibros para poder seguir manteniendo este hábito.

Este tipo de lectura, aunque discrepa del modelo tradicional, permite disfrutar de la lectura mientras nos dedicamos a otras tareas, escuchando el título elegido. Uno de los servicios de audiolibros que más ha crecido en popularidad es Audible, la plataforma de Amazon que ofrece más de 90.000 títulos en formato narración.

Este servicio se puede contratar de forma independiente a Amazon Prime, por lo que no hace falta formar parte del club para acceder a audiolibros, obras de teatro en audio y podcasts, además de contenidos exclusivos. Lo mejor de todo es que, si todavía no te has enganchado a esta popular propuesta, el gigante del comercio online ofrece 30 días de prueba gratis para que descubras su servicio o 90 si formas parte de Prime.

Cuánto cuesta Audible en España

Una vez superado el periodo de prueba, Audible tiene un precio de 9,99 euros al mes, con la posibilidad de cancelarlo en cualquier momento. Aunque son muchos los usuarios que buscan escuchar audiolibros gratis, la cuota mensual permite acceder sin límites a todos los contenidos y títulos disponibles en la plataforma. Es decir, no hay un número máximo de contenidos que se puedan escuchar en Audible.

Aunque no tienen un descuento en la cuota mensual, los miembros de Prime, el club premium de Amazon que permite disfrutar de ventajas como envíos gratuitos y ofertas exclusivas, disponen de un periodo de prueba ampliado de este servicio: de 30 a 90 días gratis. Eso sí, una vez superado, el precio es de 9,99 euros al mes.

Cómo escuchar audiolibros

Para una vida de película con banda sonora incluida. Freepik

Otra de las ventajas de Audible es que escuchar su contenido es muy sencillo: basta con descargar la aplicación disponible para iOs, Android, Sonos y Alexa, en el teléfono móvil u otros dispositivos compatibles y seleccionar el título que queremos escuchar. Además, se sincroniza simultáneamente, aunque usemos el servicio en diferentes gadgets. Dentro de las opciones de los títulos, se puede seleccionar la escucha sin conexión, para poder descargarlos y disfrutarlos en cualquier lugar.

Lo más complicado de decantarse por Audible va a ser elegir un solo título, puesto que entre el catálogo de la plataforma se encuentran los últimos best seller, los clásicos que debemos leer (al menos) una vez en la vida e, incluso, títulos para los más pequeños de la casa.

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