Los libros que debes leer si quieres salir de un bloqueo lector y si te gustan las historias de romance

El bloqueo lector es el periodo de tiempo en el que una persona aficionada a leer deja de tener entusiasmo por los libros que está leyendo. Por eso, es importante encontrar historias amenas con las que volver a ilusionarse por la lectura.

Aunque leer es uno de los hábitos que más nos gusta hacer tanto en verano como en invierno, no siempre tenemos las mismas ganas de coger un libro. Tanto es así, que existe el conocido bloqueo del lector, que consiste en un periodo de tiempo en el que las personas que suelen estar acostumbradas a leer, pierden la motivación y el entusiasmo, y dejan de hacerlo.

Por eso, después de este periodo, es importante retomar la lectura con libros con historias amenas que nos enganchen desde el principio hasta el final. De esta manera, nos garantizaremos no dejar una vez más un libro a medias e, incluso, en el mejor de los casos, a querer seguir leyendo uno tras otro.

El día que dejó de nevar en Alaska

Libro 'El mapa de los anhelos' Amazon

Esta historia, de la escritora Alice Kellen, es perfecta para los amantes de las historias románticas. La protagonista, Heather, huye de su oscuro pasado a un pequeño pueblo perdido en Alaska donde comienza una nueva etapa. Allí conoce a quienes serán, durante un tiempo, su nueva familia, y a Nilak, un chico frío y reservado, que no está del todo dispuesto a dejarle entrar en su vida. Un libro ameno, de fácil lectura, que engancha desde el minuto uno hasta el inesperado final.

El chico que dibujaba constelaciones

Libro 'El chico que dibujaba constelaciones' Amazon

Otro libro que merece la pena leer es El chico que dibujaba constelaciones, que cuenta la historia de Valentina y Gabriel. Un viaje al pasado y a la historia de amor que podrían haber vivido cualquiera de nuestros abuelos. Un viaje lleno de dificultades, pero con la tranquilidad de lo cotidiano. Recuerdos, buenos momentos y amor son los protagonistas de esta historia que conseguirá hasta que derrames alguna que otra lágrima.

El mapa de los anhelos

Libro 'El mapa de los anhelos' Amazon

Grace está destrozada por la muerte de su hermana mayor, Lucy. Se siente perdida y no consigue saber quién es, aunque todo cambia cuando llega a sus manos un juego. 'El mapa de los anhelos' es la puerta abierta para que Grace empiece a vivir. La primera instrucción: encontrar a Will Tucker. Una historia llena de secretos, amor y muchas decepciones, perfecta para reflexionar y encontrar a nuestro verdadero 'yo' junto a Grace.

Con estos libros no solo dejarás atrás el bloqueo del lector, sino que también dejarás a un lado series y películas para dejar volar tu imaginación y construir la apariencia de los personajes y las escenas en tu cabeza.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.