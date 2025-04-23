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Llega el tiempo de barbacoa: esta es plegable y cabe en cualquier sitio

Tener una barbacoa fácil de llevar y guardar siempre puede ser una buena idea.
Tener una barbacoa fácil de llevar y guardar siempre puede ser una buena idea.Eduardo Álvarez | Amazon / Freepik
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Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

24 abr 2025 - 11:32
Eduardo Álvarez
Si no tienes espacio para una barbacoa clásica, las hay plegables que apenas ocupan espacio.

Todo parece indicar que, al menos por ahora, el llamado "tren de borrascas" nos va a dar un respiro, dejando por fin paso a la ansiada primavera de sol y temperaturas suaves, y eso significa también actividades al aire libre.

Una de las actividades por excelencia de la primavera y el verano son las barbacoas, que puedes hacer en campings, en parques incluso y hasta en casa, si tienes un patio o jardín para ello, pero ¿y la barbacoa? Las hay eléctricas, de carbón y hasta de gas, y mejor aún: totalmente plegables.

Aktive Barbacoa

Barbacoa plegable Aktive

    En concreto, Amazon vende por algo menos de 25 euros una barbacoa tipo maletín, con asa para transportarla y unas medidas de 45 x 29 x 30 cm que, sin llegar a ser de tamaño grande, es más que suficiente para salir del paso en una barbacoa para 4-5 personas si tienes paciencia.

    Es ideal para tenerla en casa, guardada en un mueble, o incluso en el coche. Apenas ocupa espacio, es fácil de limpiar y funciona con un poco de carbón nada más, aunque lógicamente no es recomendable para una barbacoa muy multitudinaria por motivos evidentes.

    Barbacoa.
    Tres trucos para hacer las mejores barbacoas este verano

    Cabe señalar que esta barbacoa es reutilizable, a diferencia de las de un solo uso que se han hecho tan populares últimamente y que para ciertos casos no sirven, ya que su tamaño es quizás demasiado reducido. Además, en parques y zonas de acampadas no suelen permitirse por el riesgo de incendios que conllevan.

    También hay, sobre todo, barbacoas eléctricas tipo parrilla que han ido ganando terreno en los últimos años, y que para tener en casa son mucho más manejables y fáciles de limpiar que una de carbón.

    Las hay a buenos precios, aunque obviamente tienen una limitación muy importante en la dependencia de un enchufe para funcionar, algo que no es posible si estás fuera de casa, como por ejemplo en un camping o en la naturaleza.

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