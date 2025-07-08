Juegos de mesa buenos, bonitos y baratos: estos son los mejores en el Prime Day

Durante el Prime Day, los juegos de mesa también tienen su momento de gloria. Si buscas planes divertidos para el verano, este puede ser el empujón perfecto.

Con el calor del verano llegan las tardes largas, las reuniones improvisadas y ese momento en el que alguien dice: "¿Sacamos un juego?". Los juegos de mesa son ese plan que nunca falla: no ocupan espacio, no necesitan conexión, y siempre acaban en risas, piques o algún que otro "yo no juego más con vosotros".

El Prime Day, que este año se celebra del 8 al 11 de julio, es una gran excusa para renovar estantería o hacerte con ese título que llevas tiempo posponiendo. Aquí van cinco que destacan por su originalidad, precio y por lo bien que funcionan en grupo, ya sea en familia, con amigos o en pareja. Y sí, con descuentazo.

Tanto si eres de los que se lo toma con calma como si disfrutas fastidiando amistades en partidas caóticas, siempre hay un juego que encaja contigo. Lo interesante es probar, dejarse llevar y descubrir nuevas formas de pasar el tiempo sin moverse del salón. Y si tienes peques en casa, es una forma estupenda de pasar tiempo en común.

Aprovechar eventos como el Prime Day para hacerse con estos juegos puede ser buena idea si ya les tenías el ojo echado. Al final, no es tanto la caja lo que cuenta, sino las risas (o gritos) que provoca una vez abierta.

Monopoly Tramposo

El clásico Monopoly, pero ahora hacer trampas no solo está permitido: es parte del juego. Hasbro

Si alguna vez has hecho trampas jugando al Monopoly (y seamos sinceros, todos lo hemos hecho), este juego es básicamente tu momento de redención. O de caos. Porque aquí las trampas no solo están permitidas: son parte del juego. Puedes robar dinero, moverte más casillas, evitar pagar... Siempre que no te pillen. Si lo haces bien, ganas ventaja. Si te pillan, acabas esposado (literalmente) a la cárcel.

Monopoly Tramposo convierte el clásico Monopoly en algo mucho más dinámico y divertido. Las partidas se vuelven impredecibles y dan pie a escenas que parecen sacadas de una comedia. Ideal para jugar con gente que no se tome las reglas demasiado en serio y quiera pasarlo bien. Aunque ojo: el que tiene más dinero al final sigue ganando, así que tendrás que combinar engaño con algo de estrategia.

Sushi Go



Un juego de cartas rápido y delicioso donde compites por crear el mejor menú de sushi. Devir

Sushi Go es uno de esos juegos que parece sencillo, y lo es, pero que esconde una mecánica adictiva. Vas pasando cartas a toda velocidad para formar el menú de sushi perfecto: tempuras, sashimis, makis... Todo vale si te da puntos. Pero claro, lo que tú no cojas, se lo lleva otro. Así que además de pensar rápido, hay que saber leer al resto.

Ideal para partidas rápidas (unos 15 minutos), con reglas facilísimas y un diseño que entra por los ojos, es perfecto para jugar con gente que no está muy metida en el mundillo. También es muy portátil, por si te lo quieres llevar de viaje. Un clásico moderno para todo tipo de mesas, desde reuniones familiares a noches con amigos.

Carcassonne



Construye ciudades y caminos con losetas en este juego estratégico para toda la familia. Devir

Si buscas algo más estratégico pero sin abrumar, Carcassonne es una puerta de entrada estupenda. Vas colocando losetas para formar ciudades, caminos y monasterios, mientras colocas tus seguidores (los conocidos meeples) en las zonas que más puntos te puedan dar. El reto está en pensar a largo plazo sin perder oportunidades inmediatas.

Con reglas fáciles de explicar en 15 minutos y partidas que duran unos 30, es de esos juegos que sacas "para probar" y acaban formando parte de tus rotaciones fijas. Tiene algo hipnótico el ver cómo crece el mapa entre todos. Perfecto si quieres algo tranquilo, estratégico, pero con interacción constante.

Exploding Kittens



Evita a los gatos explosivos y sabotea a tus amigos en esta caótica ruleta rusa felina. Exploding Kittens

Una especie de ruleta rusa con gatos explosivos y mucho, mucho humor. Así se define Exploding Kittens, el exitoso juego de cartas donde robar una carta puede significar la eliminación... A no ser que tengas una carta para evitarlo. El resto de cartas te permiten sabotear al personal, saltarte turnos o desviar desgracias. Todo con ilustraciones absurdas y un tono completamente loco.

Es ideal para grupos que disfrutan del caos. Las partidas duran poco, el ritmo es rápido y el pique está asegurado. Además, como es tan impredecible, ningún jugador parte con ventaja. Apto para peques (desde los 7 años) y también para adultos con ganas de reírse. No es el típico juego "serio". Es pura diversión... Y traición.

Arkham Horror: el Juego de Cartas (Edición Revisada)



Investiga lo oculto y sobrevive a horrores cósmicos en este intenso juego cooperativo. Fantasy Flight Games

Y si lo que quieres es sumergirte en una experiencia narrativa potente, Arkham Horror es otra liga. Este juego de cartas cooperativo te mete en la piel de investigadores que intentan descubrir horrores cósmicos en una América alternativa plagada de misterio y criaturas salidas del universo de Lovecraft. Las decisiones importan. Tus cartas importan. Y la tensión está muy, muy bien medida.

No es para todos los públicos (requiere atención, tiempo y algo de inversión emocional) pero si te gustan las historias ramificadas, los personajes con trasfondo y una dificultad bien calibrada, es una joya. Además, al ser cooperativo, lo mejor (y lo peor) te pasa acompañado. Perfecto para parejas o grupos que disfrutan de campañas largas y envolventes.