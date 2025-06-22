Nuestros juegos de mesa favoritos en versión viaje que no faltarán en la maleta este verano

No hay partida que por bien no venga y son perfectos para entretener esperas en aeropuertos y estaciones, pero hay que apostar por las versiones reducidas para que no ocupen espacio.

Desde que hacemos nuestras maletas con el truco barato para conseguir que toda la ropa quepa, hemos descubierto que aún nos queda espacio para llevar más pertenencias. Ya no las llenamos de libros, puesto que aprovechamos servicios como Audible o Kindle Unlimited para leer sin cargar con ellos. Ahora los juegos de mesa son los nuevos compañeros de viaje.

Son perfectos para amenizar las largas esperas en aeropuertos o estaciones, pero también para disfrutar de alguna tarde tranquila o para jugar en la playa. Eso sí, nuestra recomendación es que sean juegos formato viaje, que tienen un tamaño compacto y ligero, para que no ocupen mucho espacio. Bajo estas líneas te dejamos nuestros favoritos.

Sushi Go, un básico de cualquier sobremesa

Este juego es uno de los favoritos de los usuarios. Amazon

Sushi Go es uno de nuestros favoritos y no solo para viajar. Sus partidas son rápidas, su dinámica es sencilla y se pueden jugar incluso siendo solo dos jugadores. El objetivo es tratar de ser el jugador con más puntos al final de las tres rondas y estos se consiguen realizando combinaciones de sushi con las cartas.

Dinamismo y estrategia rápida en Virus

Juevo Virus. Amazon

Otro juego de cartas que no deja de triunfar. Virus te propone el reto de completar un cuerpo humano sano a través de cuatro órganos diferentes. Los demás jugadores (y tú a ellos) pueden infectarlos con virus para intentar que no lo consigas. Por suerte, hay medicinas e inmunizaciones que lo evitan, aunque hay cartas que dan una vuelta a la partida en cuestión de segundos.

Skyjo, un juego con más de 68.000 valoraciones

Skyjo Magilano Amazon

Que un juego tenga más de 68.000 valoraciones y casi 5 estrellas doradas es muy significativo. Así que, merece la pena probar Skyjo, una propuesta en la que debes colocar el menor número posible de puntos a lo largo de varias rondas, evitando que un jugador descubra todas sus tarjetas.

Hundir la flota, un clásico en versión 'mini'

Hundir la flota. Carrefour

Entre los juegos clásicos como el parchís, la oca, el Cluedo o el Rummi (todos ellos disponibles en versión viaje), nos quedamos con Hundir la flota, ya que no hay quien no lo haya disfrutado en alguna de sus versiones. Consigue derribar los barcos del adversario con un juego compacto que no por ello renuncia a básicos como el mapa para el hundimiento y tus propios barcos.

El curioso (y popular) Taco Gato Cabra Queso Pizza

Taco Gato Cabra Queso Pizza. Amazon

Enfocado para el público infantil (pero también adictivo para el adulto), Taco Gato Cabra Queso Pizza es un juego frenético y muy divertido, con partidas que duran 10 minutos y potencian la concentración y la percepción visual. La dinámica es similar al tradicional juego de cartas Burro: se reparten las cartas y, por turno, se destapa la primera del mazo. Se dice la palabra correspondiente y, si coinciden, hay que poner corriendo la mano en el centro.