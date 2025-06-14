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El juguete viral que triunfa en TikTok y que vas a querer de adulto: adictivo como la peonza y con un toque mágico

Niños jugando en una piscina
Niños jugando en una piscinaGetty Images
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Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Ainhoa Estaregui
Este producto es una especie de hilo volador que desafía las leyes de la gravedad. Está diseñado para poder hacer distintos trucos con él. 

Más allá de la conciliación, uno de los retos de las familias es mantener entretenidos a los más pequeños en verano. Entre campamentos y colonias, hay semanas que no necesitamos tantos recursos. La lectura, con algunos de los libros indispensables, también es una buena opción. Y, por supuesto, el pasar tiempo al aire libre se convierte en otra necesidad. 

Para estos momentos, los patinetes, bicicletas y juguetes de exterior son un básico. Y si este año tienes que adquirir uno, tiene que ser este. Se trata de ZipString, un juguete que se está viralizando en Tiktok y que es tan sorprendente que nos va a gustar incluso a los adultos. 

Zipstring

ZipString

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Se trata de una especie de hilo volador que permite desarrollar la creatividad y la coordinación al tener que interactuar con una cuerda que flota y gira en el aire para desarrollar trucos y adquirir habilidades, algo similar a la tradicional peonza. Desafía las leyes de la gravedad, al quedarse como suspendida, por lo que se trata de un juguete con un toque de magia que sorprende a pequeños y a mayores. 

Por ello, son muchos los que han caído rendidos a sus encantos y han dejado muestra de ello en TikTok. Y sabemos que, lo que se viraliza en esa red social, acaba teniendo problemas de stock

Además, se trata de un juguete seguro, por lo que no hay problema en que lo usen incluso los más pequeños. A cambio, los niños van a conseguir diversión durante horas. 

La piel de los niños es más fina que la nuestras, así que esperamos que esta selección te ayude a escoger la crema perfecta para este verano.
El truco viral (¡y barato!) para aplicar crema solar a los más pequeños sin morir en el intento

Un juguete sencillo, pero muy completo

Zipstring
Zipstring.Amazon
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Pese a la aparente sencillez del producto, este juguete es muy completo y permite desarrollar habilidades en los más pequeños. En concreto, la coordinación, el control motor y la creatividad. De hecho, los trucos que se pueden realizar son ilimitados y dependerá de la imaginación y habilidad de cada persona. 

Además, es pequeño, por lo que llevarlo siempre encima no supone ningún problema. Tampoco es un juguete muy caro, a cambio de toda la diversión y entretenimiento que ofrece, puesto que el máximo precio que hemos visto ha sido de 25 euros. La mayoría de modelos funcionan con batería recargable por USB e incluyen tres cuerdas intercambiables. 

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