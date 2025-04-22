La GoPro en versión infantil cuesta menos de 30 euros: es acuática y muy fácil de usar

Con un bonito estilo 'vintage', en Tutete venden cámaras submarinas bonitas, con carcasas impermeables y perfectas para inmortalizar los momentos en familia.

Desde que tienen unos minutos de vida, los más pequeños ya tienen cientos de fotos, así que, desde bien pequeños, están acostumbrados a las cámaras. Aunque a algunos no les gusta posar y debemos tener en cuenta los riesgos del sharenting, la mayoría disfrutan viendo álbumes en los que reconocen a sus familiares y amigos.

Por ello, cada vez son más populares las cámaras infantiles con las que los niños pueden capturar instantes. Además, son capaces de hacerlo con esa mirada curiosa que les caracteriza. Por ello, este producto puede ser una buena alternativa para el entretenimiento de los más pequeños, con una propuesta en la que se potencia su imaginación y creatividad. Y este modelo de Sunnylife, a la venta en Tutete, es acuático y no puede gustarnos más.

Cámara submarina Sunnylife Cámara acuática con carcasa impermeable desmontable para tomar fotos bajo el agua.

Este modelo es acuático, es decir, se puede sumergir para tomar fotografías bajo el agua, por lo que podemos decir que se trata de una versión infantil de la cámara de acción Gopro. Sin embargo, es mucho más fácil de usar para que los más pequeños la puedan manejar sin problema.

Y lo mejor de todo es su precio: cuesta por más de 25 euros, por lo que se trata de un regalo económico al que se le puede sacar mucho partido. Eso sí, el carrete necesario de 35 mm no está incluido.

Una cámara a prueba de niños

Esta cámara tiene un diseño bonito y es muy fácil de usar. Tutete

La cámara infantil de Sunnylife llama la atención por su bonito diseño vintage, por lo que ya es atractivo para los más pequeños. Además, está especialmente diseñada para su uso por niños, con unas medidas compactas de 12x5x20 centímetros y una carcasa impermeable que protege el dispositivo de caídas, aunque es desmontable.

Sin embargo, una de las características más llamativas es que es sumergible, por lo que puede ser el mejor aliado para los más pequeños en verano y es que les encantará tomar instantáneas bajo el agua de la piscina o el mar.

En cuanto a cuestiones técnicas, tiene una lente de 28 mm y un enfoque libre de 1,5 metros. Está fabricada con ABS y polipropileno e incluye correa par que sea más fácil de transportar.