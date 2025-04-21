Los cinco libros infantiles que yo volvería a regalarle a mi hijo

La lectura infantil es fundamental y hay títulos de los que no me canso, aunque los haya releído 500 veces durante noches seguidas.

Cuando preparábamos la habitación para mi pequeño, lo tuvimos muy claro: la biblioteca que iríamos llenando de historias tendría un sitio privilegiado. Ahora, unos meses después, hemos cambiado ese mueble por otro que deje los libros estén a su altura porque no hay nada que más le guste que ir a su cuarto a ojearlos o traernos uno detrás de otro para que se lo leamos.

Pese a su corta edad, puede pasarse muchos minutos (toda una hazaña para alguien tan pequeño) mirando sus libros. Pasa las hojas, se sorprende con los pop up y se queda maravillado ante nuestra narración. Así, aunque todavía le quedan unos años para aprender a leer de forma autónoma, creo esencial fomentar el hábito de la lectura desde tan pequeños. En mi caso, apenas tenía unas semanas de vida cuando le empecé a leer historias.

Ahora ya ha elegido sus favoritos: sabemos los títulos que nunca fallan y que siempre escoge. Así que, si tienes pequeños en casa, estos son los libros que yo volvería a comprarle a mi hijo. Si no sabes qué regalarle este Día del Libro, estas ideas pueden ayudarte a acertar. Aviso: los siguientes títulos no están exentos de una gran cantidad de merchandising.

Libros para niños pequeños

Este ya se ha convertido en un clásico en las bibliotecas infantiles. Aprender a identificar los sentimientos y emociones es el objetivo de este título que da mucho juego con los pequeños. Tal es su fama que ya hay versiones En el colegio, Doctor, libros de actividades o mandalas, juegos de mesa...

Otro personaje clásico que enamora a los más pequeños. El pollo Pepe tiene una dinámica tan sencilla que atrae a los niños y les enseña valores. No está solo: la cerdita Clea, el gato Gastón o la rana Ramona son algunos de los personajes que lo acompañan y que también tienen sus propios libros. Y sí, Pepe también tiene otras historias: en el colegio, de vacaciones, la búsqueda del tesoro...

Un libro interactivo con sonidos sorprendentes. En esta propuesta, los animales juegan al escondite y los pequeños tienen que tirar de las alas para escuchar el sonido del animal. Es un libro adecuado por el grosor de sus hojas y muy cómodo para los niños.

Aunque para que lo entiendan mejor deben ser un poco más mayores, Un libro es una propuesta interactiva sin necesidad de botones, luces ni pantallas. Tan solo hay que hacer lo que el libro vaya indicando: apretar, soplar, leer desde el final... Todo para que la propuesta vaya evolucionando y dejando volar la imaginación.

La saga De la cuna a la luna propone títulos que, a simple vista, muchos no entenderán. Se trata de libros que se estructuran como una poesía visual que, en muchas ocasiones, podemos cantar. A partir de la repetición de conceptos, los más pequeños aprenden a identificar objetos, animales, alimentos...

Ha sido muy difícil escoger solo 5, ya que la lista de títulos disponibles es muy grande y cada una tiene diferentes objetivos. Si necesitas más ideas, te dejo un listado con más libros que no pueden faltar en mi casa desde que tengo un pequeño que ocupa todo mi hogar.