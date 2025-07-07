Cupones de Amazon: poca gente conoce esta sección de códigos para ahorrar en el Prime Day

Dentro de Amazon hay un apartado en el que se agrupan todos los productos que cuentan con cupones descuento.

Ahora que se acerca el Amazon Prime Day, hay una serie de trucos y consejos que te permiten ahorrar al máximo, como por ejemplo hacer seguimiento de precios previos al evento o suscribirte a newsletter que te hagan un resumen de los principales chollos.

Dicho esto, como ocurre en otras tiendas –sobre todo en AliExpress– también hay cupones descuento en Amazon, y no son precisamente pocos, solo que no forman parte de la principal estrategia de cara al Prime Day 2025, por eso están más o menos "escondidos" en una sección de la web y la aplicación.

Amazon los agrupa dentro de la categoría de ofertas como una subsección que puedes ver en este enlace, y ahí hay absolutamente de todo tipo de productos, desde consumibles de limpieza y otros productos de supermercado hasta electrónica y tecnología.

Nada más entrar puedes ver que Amazon explica "Pagas XXX con cupón", poniendo por delante el precio final del producto, así que no hay trampa ni cartón aquí y la comunicación no puede ser más clara.

Cabe destacar que, entre la selección de códigos descuento, hay también dispositivos de marcas conocidas, no solo productos de vendedores externos pequeños llegados de países como China, como suele ocurrir en otras tiendas.

Las condiciones de venta son las mismas que en todo el catálogo de Amazon: si tu pedido es de más de 35 euros, tienes envío gratis, y si además tienes cuenta Prime, puedes recibirlo en apenas 24 horas incluso o menos aún.

Claro está que, si no eres Prime, no vas a poder acceder a las ofertas del Prime Day, que es un evento exclusivo para suscriptores. La buena noticia es que puedes simplemente aprovechar ya para darte de alta en el mes de prueba gratis sin compromiso de permanencia.