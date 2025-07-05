Olvídate de escuchar "¿cuánto queda?" en el coche: nuestro secreto para evitar que los más pequeños se aburran

Aunque el viaje sea de solo 1 hora, puede convertirse en una pesadilla si no disponemos de recursos para entretener a los niños. Este juego es la solución que necesitamos.

En plena operación salida, son muchos los que ya disfrutan de sus ansiadas vacaciones. Aunque el trayecto hasta el destino, si se hace con niños, puede resultar todo un reto. Así, después de hacer un Tetris con las maletas en el maletero y no olvidarnos de nada (ni del carrito para bajar con todos nuestros enseres a la playa), toca afrontar el viaje.

Hay pequeños que se duermen con facilidad en cualquier medio de transporte, pero, para otros, es imposible. Es entonces cuando empiezan a repetir la misma pregunta constantemente: "¿Cuánto falta?". Su percepción del tiempo no es la misma que la nuestra y el aburrimiento empieza a hacer acto de presencia.

Entonces no nos queda más remedio que sacar la imaginación a relucir para proponer juegos y acertijos que amenicen el trayecto. Claro que, llega un momento que nos quedamos sin ideas. Pero que no cunda el pánico: hemos encontrado el juego definitivo para estos momentos.

Este juego ofrece 50 retos. Amazon

Se trata del juego ¿Cuánto queda? cuyo nombre no podía hacer mejor referencia al momento de uso y está pensado, sobre todo, para los viajes en coche. Esta propuesta ha sido diseñada para amenizar los trayectos con niños y propone 50 actividades originales con diferentes personajes y pruebas para que el tiempo pase volando.

Así, aunque no está de más que como adultos echemos mano de nuestra imaginación, esta propuesta es perfecta para cuando ya no podemos más o para viajes más largos en los que debemos ir variando.

Un juego a prueba de peques

No se trata de una propuesta ni demasiado complicada ni muy sencilla y aburrida para los niños más mayores. De hecho, las normas de cada prueba vienen escritas en cada tarjeta, por lo que no hace falta estudiarse instrucciones larguísimas para jugar.

También nos ha gustado por sus cartas plastificadas, algo que se agradece mucho con niños pequeños o para el verano, cuando solemos llevar estos juegos a sitios donde hay agua. Así, gracias a esto, evitamos que se estropee.

Los juegos propuestos, además, permiten interactuar con el entorno y reconocer el exterior. Por ejemplo, hay uno en el que se debe prestar atención a los carteles de la carretera y encontrar distintas palabras por orden alfabético.

Si queremos hacerlo modo competición, el ganador de cada ronda se queda con la tarjeta y, al final del juego, gana quien más tarjetas tiene.