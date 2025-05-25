Los has visto en la playa y son baratos: estos carros plegables son la última moda para llevar tus cosas

Transportar hasta la arena las hamacas, la sombrilla, los juguetes de los niños y la nevera portátil es más sencillo y menos costoso con este tipo de productos que se han popularizado.

Lo de bajar a la playa con la toalla en una mano y la crema en la otra ha pasado a la historia. Cada vez llevamos más bártulos, lo que confirma que ni el paso de los años elimina nuestro carácter dominguero que se esfuerza en esparcir sus pertenencias por la playa. La sombrilla, las sillas o hamacas, las toallas, la nevera llena de comida y bebida, los juguetes de los niños, libros para leer...

Lo hacían así nuestras familias hace años y no vamos a negar que, en el fondo, nos encanta seguir sus pasos. Lo que no nos gusta tanto es tener que cargar con todo ello hasta primera línea de playa. Pero alguien tuvo una idea brillante: lanzar un carrito de gran capacidad y fácil de manejar que nos permita llevar todo lo necesario dentro.

Carro de mano plegable Carro resistente de 150 litros de capacidad, con ruedas giratorias y asa ajustable.

Ya hace varios años que los vemos en la arena, puesto que se han popularizado tanto que incluso vemos a familias llevando a los más pequeños dentro. Pero es que hay que confesar que son muy prácticos para no ir cargados y no renunciar a ninguna comodidad en los días de playa.

¿El problema? Normalmente, el precio suele ser elevado, pero modelo como el destacado de Morpilot merece la pena. Sí, tienes que invertir 60 euros, pero a cambio obtienes uno de los productos tendencia cuando llega el buen tiempo.

Cómo bajar a la playa sin morir en el intento

Las jornadas de playa pueden ser muy placenteras hasta que tenemos que cargar con todos los bártulos hasta la arena. Por ello surgen este tipo de productos que permiten transportarlo sin apenas esfuerzo. En concreto, el modelo de Morpilot tiene una capacidad de 150 litros, lo que es más que suficiente para llevar sillas, sombrillas, neveras, juegos, hinchables... De hecho, llega a soportar 68 kilos de peso.

También es perfecto por su plegado rápido y compacto que nos permite el guardarlo sin ocupar mucho espacio cuando no lo estamos usando. También es práctico para cuando vamos de viaje en coche y tenemos que transportar hasta el alojamiento varios enseres, por lo que su utilidad va más allá de la playa.

Está fabricado en acero, con ruedas giratorias todoterreno para tener una tracción estable incluso en el césped o en la arena. También permite ajustar en altura el asa para llevarlo con comodidad.