La tumbona que todo el mundo puede tener para la playa es de Ikea, muy compacta y cuesta menos de 20 euros

Una buena tumbona puede marcar la diferencia entre un día de playa cómodo y otro lleno de arena, incomodidad y posturas imposibles. Ikea tiene una opción estupenda que, además, es muy barata.

Con la llegada del calor, el cuerpo empieza a pedir mar, arena y largos ratos al sol. Y aunque el plan suene ideal, la experiencia puede ser muy distinta dependiendo de algo tan simple como el lugar donde decides tumbarte. Toallas sobre la arena, sillas que se clavan o tumbonas demasiado aparatosas son algunos de los clásicos que pueden arruinar una jornada en la playa o en el parque.

Nada que una buena tumbona plegable no solucione. El típico accesorio que no valoras hasta que pruebas uno que realmente encaja contigo. Y es que el éxito de estas tumbonas está, precisamente, en su equilibrio entre tamaño, portabilidad y comodidad. No hace falta gastar demasiado ni contar con un coche grande para llevártela contigo.

Si puedes llevarla al hombro, abrirla sin ayuda y disfrutar del sol sin acabar con dolor de espalda, cumple su función. Y si además se guarda en un rincón sin ocupar espacio durante el resto del año, mejor aún. Sobre todo cuando Ikea tiene una tumbona en su catálogo que es compacta, práctica y no llega a los 20 euros.

Una tumbona sencilla, práctica y llena de detalles útiles



Esta colorida tumbona plegable tiene un respaldo muy fácil de ajustar, y se puede guardar rápidamente sin ocupar apenas espacio. Ikea

Ikea tiene varios productos pensados para el aire libre, pero esta tumbona destaca por su sencillez y diseño pensado para el uso real. No intenta ser un mueble de jardín lujoso ni una estructura para quedarse a dormir, sino una solución ligera para acompañarte a la playa, al parque o incluso al balcón. Su punto fuerte es precisamente que no necesita nada más: se abre, se usa y se pliega de nuevo en cuestión de segundos.

El respaldo ajustable es un detalle a agradecer. Poder cambiar la inclinación permite adaptarla al momento: leer, dormir o simplemente mirar el mar sin que te dé directamente el sol en la cara. Además, incluye una pequeña bolsa de tela con cremallera en la parte trasera que, aunque no parezca gran cosa, resulta muy útil para guardar lo imprescindible (llaves, móvil, crema) sin tener que cargar con otro bolso.

Otro detalle curioso son las bandas elásticas pensadas para que la toalla no se vuele, algo más frecuente de lo que parece cuando hay brisa en la costa. No es un invento revolucionario, pero sí una de esas soluciones que agradeces cuando estás tumbado tranquilamente y no quieres estar reajustando la toalla cada cinco minutos.

Una tumbona que cumple (sin ocupar medio trastero)



Lo que hace interesante a productos como este es su perfil bajo: no son para quienes buscan una tumbona fija en el jardín con cojines mullidos, sino para quienes quieren moverse, improvisar y disfrutar del buen tiempo sin añadir peso o complicaciones logísticas. En ese sentido, esta tumbona de Ikea cumple sobradamente: se abre en segundos, no pesa demasiado y su diseño compacto hace que puedas llevarla bajo el brazo sin problema.

Aunque está pensada para exteriores, conviene cuidarla un poco si quieres que dure más de una temporada. El tejido se limpia fácilmente con una esponja y agua jabonosa, y como casi todo lo que se lleva a la playa, lo ideal es guardarla bien seca, lejos de la humedad. No necesita mantenimiento complejo, pero sí un poco de sentido práctico: si la cuidas, te puede acompañar durante años.

Por último, su estética veraniega y el hecho de que esté disponible en diferentes colores y estampados también la hace atractiva como opción de regalo o para equipar a toda la familia sin grandes diferencias. En resumen, una tumbona modesta pero funcional, pensada para disfrutar del verano sin invertir demasiado ni complicarse la vida.