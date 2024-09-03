La importancia de usar reposapiés para mejora la circulación y la postura en el trabajo o estudiando

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En muchas ocasiones, pasamos demasiadas horas sentados con posturas que no son del todo correctas. Esto puede acarrear problemas de circulación o musculares. Para eso, es importante cuidarnos con reposapiés que ayuden a que tengamos una posición adecuada.

Cuando trabajamos muchas horas frente al ordenador, es normal que notemos las piernas pesadas, y más cuando no tenemos una postura de la espalda del todo correcta. Por eso, es importante pasear cada cierto tiempo para estirar y mejorar la circulación de nuestras piernas.

De hecho, los pies colgando, de puntillas o las piernas cruzadas pueden dañar nuestras lumbares o el nervio ciático. Así que, lo mejor será que apuestes por algunas medidas como los cojines lumbares y por un reposapiés para mejorar la circulación de tus piernas.

Estos últimos, además de aliviar la sensación de piernas cansadas y mejorar la circulación, también ayudan a corregir tu postura. Por ejemplo, el modelo con mejores valoraciones de Amazon, gracias a su relación calidad-precio, ayuda a corregir la posición de tu cuerpo y a liberar la tensión en los hombros y las lumbares. Se trata de un reposapiés con más de 2.000 valoraciones y con base regulable a tu altura y posición ideal. Además de su material resistente para que aguante toda tu jornada laboral podrás limpiarlo fácilmente con un paño.

El mejor del ‘ecommerce’ por su relación calidad-precio. Amazon

Si pasas muchas horas sentado frente al ordenador, este reposapiés de Amazon se convertirá en tu mejor aliado con sus distintas inclinaciones. Te ayudará a que tengas las rodillas y los codos en ángulo recto para que tus hombros, cuello, piernas y brazos no soporten tanta tensión y acabes lesionándote.

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