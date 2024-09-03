La importancia de usar reposapiés para mejora la circulación y la postura en el trabajo o estudiando
Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.
Cuando trabajamos muchas horas frente al ordenador, es normal que notemos las piernas pesadas, y más cuando no tenemos una postura de la espalda del todo correcta. Por eso, es importante pasear cada cierto tiempo para estirar y mejorar la circulación de nuestras piernas.
De hecho, los pies colgando, de puntillas o las piernas cruzadas pueden dañar nuestras lumbares o el nervio ciático. Así que, lo mejor será que apuestes por algunas medidas como los cojines lumbares y por un reposapiés para mejorar la circulación de tus piernas.
Estos últimos, además de aliviar la sensación de piernas cansadas y mejorar la circulación, también ayudan a corregir tu postura. Por ejemplo, el modelo con mejores valoraciones de Amazon, gracias a su relación calidad-precio, ayuda a corregir la posición de tu cuerpo y a liberar la tensión en los hombros y las lumbares. Se trata de un reposapiés con más de 2.000 valoraciones y con base regulable a tu altura y posición ideal. Además de su material resistente para que aguante toda tu jornada laboral podrás limpiarlo fácilmente con un paño.
Si pasas muchas horas sentado frente al ordenador, este reposapiés de Amazon se convertirá en tu mejor aliado con sus distintas inclinaciones. Te ayudará a que tengas las rodillas y los codos en ángulo recto para que tus hombros, cuello, piernas y brazos no soporten tanta tensión y acabes lesionándote.
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