Fan del 'batchcooking', esta placa de inducción es para ti: el doble de grande para ahorrar tiempo de cocinado

Si buscas recetas consistentes y rápidas y una versatilidad única a la hora de cocinar, Bolero Squad I 5600 FullFlex90 es tu placa.

Cocinar para varios días requiere planificación, pero también buenos aliados en la cocina. Si haces 'batchcooking' con frecuencia, una placa de inducción amplia puede cambiarlo todo.

Preparar comida para varios días es una tendencia cada vez más popular: te ahorra tiempo, te ayuda a comer de forma más saludable y evita compras impulsivas. Para quienes hacen batchcooking, tener una cocina equipada con herramientas capaces de manejar múltiples recipientes a la vez es clave para ganar eficiencia.

Las placas de inducción grandes han ganado protagonismo precisamente por eso: permiten controlar zonas independientes, adaptar el calor a cada olla o sartén y reorganizar mejor los procesos de cocción sin liarle a tu plan. Especialmente si la comida se prepara en tandas, una superficie amplia con múltiples zonas puede ser tu mejor aliada.

La placa de inducción Bolero Squad I 5600 FullFlex90 de Cecotec ofrece una superficie doble y zona extra grande, todo dentro de un diseño pensado para el batchcooking. Además, incluye funciones como temporizador, mantenimiento de calor y control táctil invisible que ayudan a simplificar el proceso de preparación. Y con su precio ahorras dinero, además de tiempo en la cocina.

Equipada con 4 fuegos y una zona extragrande de 30 cm, sus 10200 W te asegurarán cocciones perfectas y sus 9 niveles de potencia te permitirán cocinar a medida de tus necesidades. Cecotec

Cocina en cantidad y sin pausa



El punto fuerte de esta placa es su doble zona Flex: dos áreas que puedes usar de forma separada para cocinar distintas recetas, o unidas para recipientes grandes. Esto es perfecto cuando cocinas en tandas: mientras guisas, puedes tener otra olla con arroz, pasta o verduras sin tener que esperar a que termine una receta para empezar la siguiente.

También tienes una zona extragrande de 30 centímetros, ideal para paellas, cacerolas familiares o planchas de asado. Si sueles preparar platos que necesitan espacio, esta placa evita tener que cocinar por partes. Y, al tener 1.0200 W y función Booster, calienta rápido, lo que reduce tiempos de espera entre elaboraciones.

El control táctil invisible facilita la limpieza, ya que no quedan botones expuestos ni piezas que atrapen restos. Y funciones como Stop & Go permiten pausar la cocción para limpiar alguna salpicadura y retomar sin perder ajustes, lo que resulta muy útil en sesiones de cocina prolongadas.

Más cómoda, más segura y más flexible



El temporizador independiente te permite gestionar varios platos sin tener que estar pendiente de cada uno de forma constante. Pulsas el tiempo deseado, te concentras en otras tareas y dejar que la placa avise cuando sea el momento. Ideal cuando tienes varias cazuelas al mismo tiempo.

Otra ventaja es la función Keep Warm, que mantiene la comida caliente sin que se pase, perfecta para servir todo junto después de terminar el batchcooking. No vuelves a servir caldo frío mientras esperas a que el resto esté listo.

La inclusión de bloqueo infantil (Kid Lock) añade un punto de seguridad, especialmente en cocinas familiares, evitando que los niños activen las zonas sin querer. Y en cuanto al diseño, el frontal biselado en negro le da un aspecto moderno y estilizado que encaja en muchos estilos de cocina.

En definitiva, la Bolero Squad I 5600 FullFlex90 es una placa de inducción, sí, pero pensada específicamente para quienes cocinan en cantidad y buscan una herramienta que acompañe cada fase. Si tu rutina incluye preparar varios platos, guardar comida para días o trabajar con recetas simultáneas, una placa grande con funciones como las de esta puede marcar la diferencia.