El truco para que el helado casero quede cremoso es esta heladera de Cecotec que es muy sencilla de usar

Hacer helado en casa puede ser más sencillo de lo que parece si cuentas con la herramienta adecuada. Esta heladera de Cecotec apuesta por la cremosidad.

Hacer helado en casa tiene algo de ritual y algo de experimento. Mezclas ingredientes, eliges sabores, decides la textura y esperas con cierta ilusión el resultado final. Pero también puede ser una experiencia frustrante si el helado acaba siendo una masa dura, sin cuerpo o llena de cristales de hielo.

Por eso, las heladeras automáticas han ido ganando terreno entre quienes buscan algo más que un simple postre frío. No hacen milagros, pero sí ayudan a conseguir esa textura cremosa tan difícil de lograr con métodos caseros. Sobre todo cuando el proceso se simplifica y no hace falta tener conocimientos técnicos ni dedicar horas a remover a mano.

Un buen ejemplo es la Gelatec 2100 de Cecotec, una máquina pensada para hacer helado casero con resultados consistentes y sin complicarse demasiado. Con un diseño intuitivo y un funcionamiento basado en tres pasos, esta heladera incluye múltiples programas, función de retexturizado y capacidad suficiente para preparar helados para toda la familia.

Gelatec 2100 Heladera Gelatec 2100 de Cecotec con pantalla táctil, 11 programas automáticos, función Re-spin y tarrinas BPA free. Ideal para crear helados caseros con textura cremosa.



Helado en casa, sin frustraciones



Uno de los principales atractivos de esta heladera está en su facilidad de uso. No hace falta más que preparar la mezcla, congelarla en las tarrinas incluidas y después dejar que la máquina haga el resto. En unos cinco minutos, el helado está listo para servir. Para quien tiene poco tiempo o busca un postre rápido después de comer, es una solución bastante práctica.

La pantalla táctil a color facilita mucho las cosas: basta con elegir el programa que más se ajuste a lo que quieres (helado, gelato, sorbete, yogur helado, granizado, frappé, etc.) y la máquina se encarga de ajustar la textura y la mezcla. Además, la función Re-spin permite volver a airear el helado ya hecho si quieres una textura aún más suave y cremosa.

Otra ventaja está en la posibilidad de añadir ingredientes sólidos durante el proceso. Gracias a la función Chunky Texture, puedes incorporar trozos de galleta, frutas, chocolate o frutos secos sin miedo a que se deshagan o queden mal distribuidos. Esto añade variedad a las recetas y permite personalizar cada tarrina según el gusto de quien la vaya a disfrutar.

El control de los ingredientes también importa



Uno de los motivos por los que muchas personas optan por hacer helado en casa es el control total sobre los ingredientes. Con una máquina como la Gelatec 2100, puedes preparar helados sin lactosa, sin azúcar, veganos, con leches vegetales o incluso con proteínas añadidas. No se trata solo de salud, sino también de adaptar los sabores a necesidades concretas o preferencias personales.

La capacidad de 2,1 litros, repartida en tres tarrinas de 700 ml, permite hacer helado en cantidades generosas sin ocupar demasiado espacio. Las tarrinas son BPA free y aptas para lavavajillas, lo que facilita su limpieza. Además, permiten preparar dos sabores distintos por tarrina, ideal para quienes no quieren repetir o para familias con gustos variados.

A nivel estético, la máquina es discreta y moderna, pensada para integrarse en una cocina sin llamar la atención. La cuchara de servir incluida es un detalle simple pero útil, sobre todo cuando el helado está recién preparado y listo para compartir. Y si te gusta experimentar, los múltiples programas y ajustes te invitan a probar combinaciones nuevas sin miedo a estropear la receta.