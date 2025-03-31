Chollos de menos de 20 euros para aprovechar el último día de rebajas de Amazon sin arruinarte

El 31 de marzo, la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon llega a su fin con las últimas promociones que merece la pena aprovechar.

Tras una semana llena de descuentos, la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon 2025 llega a su fin. Este evento nos ha dejado las ya clásicas rebajas en el Fire TV Stick y otros dispositivos del gigante del comercio online, pero también ha permitido ahorrar mucho en la cesta de la compra. De hecho, los productos básicos como las pastillas de lavavajillas o las toallitas para bebés han vuelto a ser un top ventas.

De hecho, hasta las 23.59 del 31 de marzo todavía se pueden conseguir buenas promociones, entre las que encontramos estos artículos indispensables en la cesta de la compra, pero también algún capricho como las alternativas al reloj Garmin 8. Claro que, no hace falta gastarse mucho dinero para haber encontrado un buen chollo.

Así, para que no se te pase ninguna buena oferta, en 20deCompras seleccionamos los mejores chollos de menos de 20 euros que todavía puedes comprar en esta campaña.

Juego de sábanas de 4 piezas

Este 'pack' está disponible en varios colores y medidas. Amazon

Renovar nuestra ropa de cama a buen precio es posible en la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon. El modelo de Utopia Bedding, con más de 51.000 valoraciones, está rebajado un 15% y consta de 4 piezas: bajera, encimera y dos fundas de almohada. Está disponible en varias medidas y colores, lo que puede alterar su precio final.

Pipetas repelentes para perros

Este 'pack' garantiza 4 meses de protección. Amazon

Proteger a nuestras mascotas es nuestra prioridad y ahora que llega la primavera hay que repasar su protección. Las pipetas de Dixie ofrecen 4 meses de repelencia a los mosquitos, piojos, pulgas y garrapatas. Es recomendable que, una vez lo apliquemos, esperemos a bañar al animal un par de días.

Bolas para acelerar el secado de la ropa

Estas bolas ayudan a secar las prendas con facilidad. Amazon

Aunque ahora el buen tiempo nos permitirá secar antes la ropa, las bolas que aceleran el secado son unas grandes aliadas para la colada. También eliminan las pelusas y la electricidad estática y dejan las prendas como nuevas. Su funcionamiento es sencillo: separan las prendas en la secadora para permitir la mejor circulación del aire para que se sequen de forma más rápida.

Auriculares inalámbricos

Estos auriculares ofrecen buena calidad de sonido. Amazon

Encontrar unos auriculares inalámbricos buenos y baratos es posible. Si bien no podemos exigirles las mejores prestaciones del mercado, son más que suficiente para un uso doméstico rutinario. Este modelo de ND Next Destination cuesta solo 17 euros y ofrecen un buen sonido estéreo. Se conecta mediante bluetooth y permiten una sincronización rápida.

Brochas de maquillaje

Este set incluye 12 brochas. Amazon

Otro clásico de las jornadas de descuento son los sets de brochas de maquillaje, sobre todo, en versión viaje. La propuesta de Start Makers ofrece 12 pinceles para poder sacarle el máximo partido al neceser, desde el colorete hasta el corrector. Además, incluye esponjas y es perfecto para llevar siempre encima.