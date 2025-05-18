Este repetidor es barato y te soluciona los problemas de conexión de tu Wifi

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Olvídate de la lentitud de carga y de otros problemas con este producto de calidad a buen precio.

Tener una buena conexión WiFi en casa no siempre es tan fácil como parece, y en un momento en el que cada vez más gente trabaja regularmente en casa o consume contenido multimedia de alta calidad, esto es más importante que nunca. Hay varias claves para conseguirlo, aunque tener un buen alcance de la señal es una de las más importantes.

Si el problema es precisamente que hay "zonas muertas" en casa en las que el WiFi no llega o lo hace débilmente, lo más sensato es usar un repetidor WiFi, y entre todos los que hay a la venta, el TP-Link RE500X es de los mejores. La buena noticia es que Amazon lo acaba de rebajar.

Por menos de 40 euros, no está nada mal para acabar de una vez por todas con los cortes de señal y caídas de la velocidad del WiFi. Si por ejemplo trabajas en un despacho que está alejado del router, va a ser una auténtica salvación.

TP-Link RE500X Este repetidor WiFi 6 aumenta el alcance de tu red cientos de metros y tiene puerto ethernet.

La instalación es fácil y se hace en cuestión de segundos, y luego te puedes olvidar para siempre de que está ahí, pasando a disfrutar simplemente de la conexión mejorada con WiFi 6.

Cabe señalar que, como queda por poco por encima de los 35 euros, el envío es totalmente gratis a cualquier parte de España, tanto si tienes cuenta Prime como si no.

Conexión robusta incluso con decenas de aparatos

Este repetidor de última generación destaca por la tecnología WiFi 6, posicionándose como una opción ideal para entornos donde la cantidad de dispositivos conectados simultáneamente crece constantemente.

A diferencia de los repetidores tradicionales, el RE500X está especialmente diseñado para gestionar eficientemente entornos densamente poblados de dispositivos, desde móviles y tablets hasta asistentes inteligentes, cámaras de seguridad y electrodomésticos conectados.

Gracias a la implementación de WiFi 6, este dispositivo puede manejar hasta cuatro veces más conexiones simultáneas que los modelos anteriores sin sacrificar la velocidad ni la estabilidad, lo que se traduce en una experiencia de navegación fluida incluso cuando varios usuarios están simultáneamente haciendo actividades que requieren mucho ancho de banda, como jugar online o ver contenido en 4K.

Esta característica resulta especialmente valiosa en viviendas compartidas, familias numerosas o pequeñas empresas donde la red WiFi debe responder a las demandas de numerosos equipos funcionando simultáneamente.

No solo WiFi, también conexión por cable

Aunque su función principal es extender la señal WiFi de forma inalámbrica, este dispositivo incorpora un puerto Ethernet Gigabit que permite aprovecharlo de formas adicionales para optimizar aún más la red.

Por un lado, es posible conectar el repetidor directamente al router principal mediante un cable Ethernet, estableciendo lo que se conoce como "modo punto de acceso". Esta configuración elimina la pérdida de señal inherente a las conexiones inalámbricas, proporcionando el máximo rendimiento posible al repetidor y, por ende, a todos los dispositivos que se conecten a él.

Esta opción resulta particularmente útil en construcciones con paredes gruesas o materiales que interfieren con las señales WiFi, donde una conexión cableada hasta el punto problemático seguida de una distribución inalámbrica desde allí puede resolver eficazmente los puntos muertos de cobertura.

Por otro lado, este mismo puerto Ethernet permite conectar dispositivos que requieren una conexión por cable, como Smart TV, consolas de videojuegos o equipos de sobremesa, funcionando de manera similar a un PLC (Power Line Communication) pero con la ventaja adicional de proporcionar también cobertura WiFi.

Esto convierte al RE500X en una solución 2 en 1, especialmente útil en habitaciones alejadas del router principal donde se encuentran equipos que se benefician de una conexión cableada más estable para streaming de alta definición o juegos online competitivos. Esta funcionalidad elimina la necesidad de adquirir dispositivos adicionales o realizar instalaciones complejas, simplificando la infraestructura de red doméstica.

La configuración inicial del RE500X está diseñada para ser sencilla y rápida, con opciones tanto a través de la aplicación móvil TP-Link Tether como mediante el botón WPS para sincronización automática con el router principal. Una vez instalado, el sistema OneMesh permite crear una red unificada donde los dispositivos se conectan automáticamente al punto de acceso más favorable según su ubicación, realizando transiciones fluidas sin interrupciones perceptibles.

Esta tecnología elimina la necesidad de cambiar manualmente entre redes cuando nos desplazamos por diferentes áreas de la casa o edificio, proporcionando una experiencia de conexión continua y sin complicaciones.