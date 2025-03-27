La alternativa de Garmin al Fenix 8 es mucho más barata, y tiene casi las mismas funciones

El Fenix E es una versión "lite" de los Fenix para usuarios a los que su hermano mayor se les va de presupuesto.

El Garmin Fenix 8 es la joya de la corona de la marca, pero por debajo hay otro reloj deportivo muy completo y más asequible.

Garmin sorprendió a todo el mundo con el lanzamiento del Fenix 8, su buque insignia, y no solo por la cantidad de cosas que puede hacer, que también, sino por su precio: rondando y superando los 900-1.000 euros en algunas versiones.

Afortunadamente, para tener esas funciones o casi todas ellas, no tienes que rascarte tanto el bolsillo. Garmin sabía que el precio era desorbitado y puso a la venta una versión de los Fenix con ciertos recortes, pero mucho más baratas. Es el Fenix E y además, con la rebaja que Amazon le está aplicando, se queda en solo 571 euros.

Sigue siendo una inversión importante, pero es que se trata de un reloj deportivo de gama alta, o altísima. Prescinde de ciertas cosas, como la carga solar, pero mantiene todas las demás, así que en calidad-precio es una excelente opción.

Garmin Fenix E (47mm) Este reloj deportivo con GPS y hasta dos semanas de batería es de los mejores del sector a día de hoy.

No hay que perder de vista que las características de toda clase y para casi cualquier actividad que incluye el Fenix 8 es abrumadora, y a muchas de ellas ni siquiera le vas a encontrar utilidad, así que una edición algo menos capaz pero mucho más barata como el Fenix E es todo un acierto por parte de Garmin.

Amazon es, como seguramente ya sabes, una tienda de bastantes garantías para hacer una compra tan sensible. En apenas 24 horas puedes tener tu compra en casa si eres usuario Prime, y si no, te ahorras de todas formas todos los gastos de envío.

No solo eso, sino que si surgiera algún problema, la garantía de esta tienda es quizás de las mejores que hay ahora mismo en el mercado.

Todas las métricas de carrera y salud del Fenix 8

Su pantalla AMOLED destaca como uno de los elementos más impresionantes, y es que permite que veas de un solo vistazo todos los datos, incluso a plena luz del sol y bajo el agua si practicas natación.

El GPS ofrece una precisión milimétrica para el seguimiento de rutas, distancias y velocidades, convirtiéndose en un aliado fundamental para deportistas que requieren datos exactos de sus entrenamientos y competiciones, incluso en zonas montañosas o rurales en las que la cobertura no suele ser muy buena.

Además de eso, tiene métricas avanzadas como el VO2 Max, un indicador crucial de la condición cardiovascular que permite a los atletas evaluar su capacidad aeróbica y, en definitiva, cuál es el estado de forma en un momento dado.

El monitor de saturación de oxígeno (SpO2) añade otra capa de información vital, permitiendo a los deportistas monitorear su capacidad respiratoria, controlar la recuperación post entrenamiento y detectar posibles variaciones en su rendimiento.

Sin carga solar ni llamadas

A pesar de su precio más económico, el Fenix E incorpora casi todas las funcionalidades del modelo premium, incluyendo seguimiento de múltiples deportes, perfiles de entrenamiento personalizados, monitoreo de frecuencia cardíaca y conexión permanente con el móvil para recibir llamadas o notificaciones.

Es importante destacar las diferencias con el Fenix 8, que justifican que este modelo sea mucho más barato. Mientras que comparte la mayoría de las características principales, el Fenix E no incluye pantalla solar ni materiales ultraresistentes de gama alta. Sin embargo, esto no le resta valor, ya que ofrece aproximadamente el 90% de las prestaciones a un precio significativamente menor, lo que lo convierte en una opción más que apetecible para todo tipo de deportistas.

Tampoco tiene micrófono y altavoz, así que no vas a poder responder a una llamada directamente en el reloj, que es una de las novedades que ha traído por primera vez el Fenix 8.

Cuenta también con perfiles de entrenamiento específicos para carrera, natación, ciclismo, triatlón y entrenamientos funcionales, además de Garmin Coach, que genera consejos para ayudarte a llegar a tu objetivo basándose en tus datos físicos y de rendimiento.