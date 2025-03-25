Los Garmin Fenix 8 están bien, pero el Epix Gen 2 Pro es mucho más barato ahora, y también es 'top'

Garmin vende un reloj con poco que envidiar a los nuevos Fenix 8, pero que tiene un precio mucho más bajo en la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon.

Desde que Garmin puso a la venta el Fenix 8, ha sido el objeto de deseo de todos los deportistas, y es que cuenta con las funciones más avanzadas que puede tener un reloj deportivo, aunque su precio también lo refleja, superando los 1.000 euros en algunas versiones. Por suerte, la propia marca vende otros modelos más asequibles.

En concreto, está el Garmin Epix (Gen 2) Pro, que por prácticamente la mitad tiene prestaciones similares. No tiene, por ejemplo, carga solar, pero sí cuenta con pantalla AMOLED, un excelente GPS y un diseño bastante parecido también.

Ha bajado a 574 euros, dependiendo de la edición que elijas, y es que está a la venta en varios tamaños, que te vendrán mejor o peor en función de tu tamaño y peso. Por ejemplo, la versión de 51mm es realmente grande, demasiado para mucha gente.

Garmin Epix (Gen 2) Pro de 47mm Este reloj deportivo está disponible en varios tamaños, y todos tienen pantalla AMOLED a color y un diseño muy robusto.

No deja de ser una inversión importante, de casi 600 euros, pero si practicas deporte a diario y para ti tener el control de tu rendimiento es fundamental, merece bastante la pena.

Además, la rebaja viene de Amazon, que es una tienda de total confianza para una compra de esta clase, por el servicio posventa que ofrecen y porque puedes tener tu compra en casa en apenas un día.

Un reloj ultrarresistente similar a los Fenix

El Epix Gen 2 Pro es un gran reloj para distintos deportes, sobre todo para correr y rodar en bici, pero no solo eso. Si eres corredor, ofrece métricas avanzadas como la dinámica de carrera, el tiempo de contacto con el suelo y la oscilación vertical, datos que te permitirán perfeccionar tu técnica y optimizar tu rendimiento. Para los ciclistas, proporciona análisis detallados de potencia, cadencia y eficiencia de pedaleo, además de navegación en ruta con alertas de giros. Sin embargo, su versatilidad va mucho más allá: natación, esquí, golf, senderismo, escalada o triatlón encuentran en este reloj un aliado preciso y completo.

Una de las joyas de la corona es su sistema GPS multibanda de alta precisión, capaz de captar señales de múltiples sistemas por satélite simultáneamente. Esto garantiza un posicionamiento exacto incluso en entornos donde la señal se debilita, como por ejemplo zonas de montaña por las que puedas circular circunstancialmente en bici, o por donde estés practicando trail running.

La autonomía de batería del Fenix (Gen 2) Pro es simplemente excepcional. Con hasta 14 días en modo smartwatch y hasta 40 horas con GPS activo, este reloj está diseñado para acompañarte en ultramaratones, travesías de varios días o semanas de uso cotidiano sin necesidad de cargas frecuentes. Además, cuenta con modos de ahorro de energía personalizables que extienden aún más su duración según tus necesidades específicas.

Otra característica destacable que comparte con la serie Fenix 8 es su práctica linterna LED integrada. Esta función va más allá de una simple luz de emergencia: ofrece diferentes niveles de intensidad, modo estroboscópico y hasta una función de luz roja para preservar la visión nocturna.

Ya sea para encontrar tus pertenencias en una tienda de campaña, realizar reparaciones de emergencia o simplemente iluminar tu camino en la oscuridad, esta linterna añade una capa adicional de versatilidad al dispositivo.

El Fenix (Gen 2) Pro también sobresale en el monitoreo integral de salud y bienestar, con seguimiento avanzado del sueño, niveles de energía Body Battery, medición de oxígeno en sangre y análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca para evaluar tu nivel de estrés y recuperación. Estas funciones te permiten entender mejor cómo responde tu cuerpo al entrenamiento y optimizar tus periodos de descanso.

Garmin Coach: entrenamiento personalizado



Garmin Coach es una ayuda fundamental para quienes entrenan sin supervisión directa. Este sistema integrado en el Fenix (Gen 2) Pro, como en otros muchos relojes de la misma marca, actúa como un entrenador personal virtual que se adapta constantemente a tu progreso.

Basándose en tus objetivos específicos, sean los que sean, Garmin Coach crea planes de entrenamiento dinámicos que evolucionan según tu rendimiento real en el día a día.

Lo que hace único a Garmin Coach es su capacidad de ajuste en tiempo real. Si completas una sesión con facilidad, el sistema puede incrementar la intensidad de los entrenamientos futuros. Si, por el contrario, detecta signos de fatiga excesiva, puede sugerir sesiones más ligeras o periodos de recuperación adicionales. Esta adaptabilidad continua simula la atención personalizada de un entrenador humano, evitando el estancamiento y reduciendo el riesgo de lesiones por sobreentrenamiento.

Para quienes entrenan en solitario, Garmin Coach también proporciona instrucciones detalladas durante cada sesión, retroalimentación inmediata sobre tu técnica y ritmo, y evaluaciones periódicas para medir tu progreso.

El resultado es una experiencia de entrenamiento guiada, estructurada y científicamente respaldada que maximiza tus resultados sin necesidad de un entrenador físicamente presente.