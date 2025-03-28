La plataforma de 'ebooks' más popular ahora está de promoción: dos meses gratis para disfrutar de la lectura

Kindle Unlimited tienta a los usuarios al ofrecer dos en vez de un mes de prueba si te registras antes del 31 de marzo.

Por mucho que los lectores nostálgicos se resistan, el ebook tiene muchas ventajas. Y lo digo yo que siempre iba cargada con el libro en el bolso para aprovechar los viajes en el transporte público o cualquier tiempo de espera. Sin embargo, los de formato electrónico permiten aligerar el peso llevando una gran biblioteca encima. Incluso algunos son perfectos para leer cómics.

Tanto si ya tienes un libro electrónico como si has aprovechado la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon para hacerte con un Kindle por menos de 100 euros, lo que ahora necesitas es llenar tu biblioteca. Y también es el gigante del comercio online el que tiene la respuesta a ello.

Su plataforma de streaming literario, Kindle Unlimited, ofrece miles de títulos para disfrutar de forma ilimitada. Todo ello por solo 9,99 euros al mes. Sin embargo, si te suscribes a este servicio antes del 31 de marzo, obtendrás dos meses gratis para probarlo, pudiendo cancelar una vez termine este periodo. Se trata de una gran oportunidad, puesto que normalmente los días de prueba gratuita son solo 30.

Kindle Unlimited El servicio de 'streaming' literario de Amazon ofrece dos meses de prueba gratuitos para acceder a su catálogo con miles de libros para leer en formato digital.

¿Cuánto cuesta Kindle Unlimited?

Si todavía no has probado este servicio, ahora puedes aprovechar dos meses de suscripción gratuita para probarlo. Una vez finalizado el periodo, esta plataforma tiene un precio de 9,99 euros al mes, pudiendo cancelar en cualquier momento.

Eso sí, para darse de alta en este servicio, tanto para la versión de prueba como para luego poder seguir accediendo, requiere tener una cuenta en Amazon que no tiene por qué ser Prime. De hecho, Kindle Unlimited no es gratuito con Amazon Prime. De no tener cuenta previamente, esta cuenta se puede crear desde la web del propio servicio. Una vez registrado desde la web, podemos acceder al catálogo de libros disponibles.

Ver todos los títulos solo es posible una vez hemos entrado al servicio, pero podemos comprobar si un concreto está dentro de Kindle Unlimited buscándolo en la web de Amazon: si este nos aparece con el icono de Kindle y con un precio de 0,0 euros significa que está disponible en el servicio de streaming literario.

Cómo funciona Kindle Unlimited

Además de las ventajas propias de tener un libro electrónico, como la portabilidad y la personalización de la lectura, el servicio de lectura ilimitada de Amazon un fácil acceso y gestión de los libros, por lo que merece la pena suscribirse.

Una vez nos hemos dado de alta en la plataforma y seleccionado el título, solo tenemos que descargarlo en el dispositivo que deseemos a través de la aplicación del servicio. Eso sí, aunque descarguemos cualquier propuesta, una vez terminemos el periodo de prueba gratuito y decidamos no renovar o cancelemos nuestra suscripción en algún momento, estos títulos desaparecerán del dispositivo, puesto que son un préstamo de Amazon.