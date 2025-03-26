Esta alternativa española a los Kindle es sorprendentemente barata ¡y lee ePub!

La marca española SPC vende un lector de libros electrónicos con poco que envidiar a sus competidores.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

SPC vende un lector de 'ebooks' bastante asequible y que lee prácticamente cualquier formato para los que quieren apostar por el libro electrónico.

A la hora de comprar un lector de ebooks, hay variables a tener en cuenta, como por ejemplo si el elegido tiene pantalla retroiluminada, si es a color, el tamaño y el peso o si tiene botones para pasar de página, entre otras cosas. Dicho esto, si vamos a la gama de entrada, todos son prácticamente idénticos.

Sí que hay uno que, a pesar de ser similar a sus competidores, tiene para empezar un precio más bajo. Es el SPC Dickens Pro Light, de un fabricante español, que ahora ronda los 100 euros y se pone como mínimo a la altura de los Kindle.

Su principal ventaja es la compatibilidad con varios formatos de los más populares, y es ideal por ejemplo para usuarios que suelen pasar apuntes en PDF o bajar libros gratis en formato EPUB, que es el que se usa casi siempre.

SPC Dickens Light Pro Este lector de ebooks con pantalla retroiluminada puede leer EPUB y además está rebajado de precio.

Como suele suceder cuando hablamos de Amazon, el envío no tiene coste alguno si el pedido va más allá de los 35 euros, como en este caso, así que vas a recibir tu compra totalmente gratis.

Si tienes cuenta Prime, tanto mejor, pues la entrega es en 24 horas o incluso en menos, y dependiendo de la zona de España en la que vivas, te puede llegar en el mismo día.

Pantalla retroiluminada y botones físicos

Con un diseño minimalista que prioriza la comodidad, el SPC Dickens Light Pro pesa menos que un móvil, así que permite sostenerlo cómodamente con una sola mano durante horas, evitando la fatiga que suelen provocar otros dispositivos más pesados.

Los bordes suavemente redondeados y su acabado mate antideslizante contribuyen a una sujeción segura, mientras que sus botones físicos facilitan la navegación intuitiva y lo diferencian de otros eReaders de su mismo segmento de precio. Normalmente solo los modelos bastante más caros tienen botones para pasar de página.

El corazón de este lector es su pantalla de tinta electrónica de 6 pulgadas con tecnología de retroiluminación integrada, un avance notable frente a modelos anteriores. Esta característica resulta especialmente valiosa para quienes disfrutan leyendo en entornos con poca luz o durante la noche sin molestar a otros.

La iluminación es homogénea y ajustable en múltiples niveles de intensidad para que se adapte a cada circunstancia. La resolución de 300 ppp garantiza una representación nítida del texto.

Todos los formatos reunidos en un lector

La compatibilidad del SPC Dickens Light Pro con diversos formatos de archivo constituye uno de sus puntos fuertes más destacables. Además de soportar los estándares EPUB y PDF, el dispositivo maneja sin dificultad formatos como MOBI, TXT, FB2 y HTML, entre otros, eliminando las restricciones habituales de ecosistemas más cerrados, como por ejemplo sucede con los Kindle de Amazon.

Esta versatilidad permite acceder a un vasto catálogo sin preocuparse por incompatibilidades o conversiones complicadas. El lector procesa archivos PDF manteniendo la integridad del diseño original, con opciones de zoom y reajuste que facilitan la lectura de documentos complejos como artículos académicos o manuales técnicos.

La experiencia de usuario se ve enriquecida por un sistema operativo fluido y una interfaz intuitiva que no requiere curva de aprendizaje. La navegación por menús es rápida y lógica, mientras que las transiciones entre páginas ocurren con mínima latencia gracias a su procesador optimizado para operaciones de lectura.

El SPC Dickens Light Pro incorpora además un diccionario integrado multilingüe que permite consultar definiciones instantáneamente sin interrumpir el flujo de lectura, una función particularmente útil para quienes leen en idiomas diferentes al materno o textos con vocabulario especializado.

En cuanto a almacenamiento, este dispositivo ofrece 8GB de memoria interna, suficiente para albergar miles de libros simultáneamente. Adicionalmente, la ranura para tarjetas microSD permite expandir esta capacidad hasta 32GB adicionales, creando una biblioteca portátil prácticamente ilimitada.

Con una batería que proporciona hasta tres semanas de uso moderado con una sola carga se mueve en la línea de lo que es habitual en el sector, y evita tener que cargarlo constantemente.