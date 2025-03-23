Este libro electrónico tiene libros gratis y compite en precio con los Kindle

El Kobo Clara B&W es uno de los lectores de ebooks más baratos, y además es compatible con eBiblio, así que puedes tener préstamos de libros totalmente gratis.

Amazon viene atravesando algunos problemas con sus Kindle últimamente, sobre todo ahora que se ha desactivado la opción de transferir por USB los libros que has comprado legalmente y que son tuyos. Eso ha hecho que algunos usuarios busquen estas funcionalidades en otros modelos.

Una de las mejores es de Rakuten, la firma que fabrica y vende los lectores de ebooks Kobo, los rivales más encarnizados de los Kindle. En su catálogo hay un libro que cuesta solo 149 euros, el Kobo Clara B&W, con idéntico precio al Kindle Paperwhite ahora mismo, y además tiene un arma secreta que lo hace más apetecible si cabe: eBiblio.

Kobo Clara B&W Libro electrónico compatible con EPUB y PDF, con 16 gigas de capacidad y en color negro.

No solo es compatible con libros en formato EPUB y PDF, y te deja transferirlos sin problemas ni trucos vía cable, sino que además el Nia tiene acceso a la red de préstamos de libros de las bibliotecas públicas españolas. Solo tienes que acercarte a la que te quede más próxima y darte de alta. Una vez que tengas tu carnet, que suelen dártelo en el acto, vas a poder pedir prestados miles de libros de todos los géneros y épocas sin coste alguno.

Los descargarás con fecha de caducidad a tu lector de libros electrónicos, en el que los podrás leer durante el tiempo que dure el préstamo, y lo mejor es que es algo completamente legal, un sistema que poca gente conoce, pero que justifica la migración de los Kindle a otros formatos más abiertos.

Sorprendentemente, estos dispositivos se venden también en Amazon, aunque si quieres puedes comprarlos también en otras conocidas tiendas, como por ejemplo en Fnac.

El saber no ocupa lugar, y los libros digitales tampoco

Con apenas 171 gramos de peso, el Kobo Clara B&W permite transportar una biblioteca completa en algo más ligero que una novela de bolsillo, y es la principal ventaja de los ebooks sobre el formato clásico en papel.

La autonomía de batería del Clara B&W es uno de esos pequeños milagros. En una era donde cargamos nuestros dispositivos cada noche, este eReader nos regala semanas enteras de lectura con una sola carga.

Hasta 6 semanas de aventuras ininterrumpidas que nos recuerdan cuando no dependíamos de cables y enchufes para disfrutar de nuestras aficiones. Esta independencia energética nos devuelve la libertad que sentíamos de niños, cuando nuestras únicas preocupaciones eran encontrar un lugar cómodo y buena luz para leer.

En su pantalla de 6 pulgadas las palabras se dibujan nítidas como en las mejores ediciones impresas, pero con la posibilidad de ajustar el tamaño de letra a nuestras necesidades. La iluminación ComfortLight PRO, que reduce la luz azul al anochecer, hace también que la lectura sea mucho más cómoda.

Los 16GB de almacenamiento interno se traducen en aproximadamente 12.000 libros. Una biblioteca que hubiera ocupado habitaciones enteras pero que ahora cabe en la palma la mano.