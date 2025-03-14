El rival chino del Chromecast pisa fuerte: tiene Android 14 y cuesta menos de 20 euros

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Google ha descatalogado el Chromecast, sustituyéndolo por otro aparato mucho más caro. Si buscas una alternativa asequible y con Android, está en AliExpress.

Uno de los problemas que suelen tener las Smart TV es la obsolescencia, no son sus pantallas 4K, que siguen viéndose muy bien durante años y años. Es el software, el almacenamiento y el sistema operativo lo que suele dar más quebraderos de cabeza.

Si tu televisor ya no te deja instalar aplicaciones o funciona demasiado lento, quizás es hora de usar un aparato como el Chromecast o un Firestick, aunque tenemos malas noticias: Google ha retirado su producto y ahora vende el Google TV Streamer, que supera los 100 euros de precio, prácticamente el doble de lo que costaban los Chromecast.

La tercera vía es usar un TV Stick con Android, y en particular hay uno que hasta recuerda estéticamente al de Google. Se trata del H96 Max que AliExpress vende por menos de 20 euros con 8 y con 16GB de almacenamiento.

Android Stick H96 Max Este stick para TV con Android es una alternativa asequible y versátil a los dispositivos de streaming más populares.

Lo envía desde Europa, así que en muy pocos días lo tendrás en casa y podrás volver a disfrutar de tu televisor a toda velocidad, con aplicaciones de Android y sin tener que hacer una gran inversión.

Este modelo no es ni mucho menos la única alternativa china a los Firestick y Chromecast, pero es de las más vendidas y de las que mejores comentarios tiene, además con un buen procesador y suficiente memoria RAM.

La libertad de Android sin cortapisas

Este pequeño dispositivo, que cabe en la palma de la mano, llega con Android 14 preinstalado, lo que lo convierte en una opción extremadamente versátil para quienes buscan personalizar su experiencia de entretenimiento en casa, y con las últimas actualizaciones del sistema operativo de Google.

Además, su compatibilidad con 4K HDR asegura una calidad de imagen excepcional, ideal para disfrutar de películas, series y juegos con un nivel de detalle más que decente.

Con un precio significativamente más bajo que el Google TV Streamer o el Fire TV Stick, este dispositivo ofrece un rendimiento que compite de tú a tú con sus rivales. Tiene acceso a Google Play y permite instalar miles de aplicaciones, desde plataformas de streaming como Netflix, Disney+ y Max, hasta herramientas de productividad, juegos y mucho más, e incluso aplicaciones que no están en la tienda oficial tirando de otras tiendas, como F-Droid, o directamente en formato APK.

A diferencia de otros dispositivos que limitan las opciones de personalización, el TV Stick H96 Max permite a los usuarios adaptar su experiencia a sus necesidades específicas. ¿Quieres usar un launcher diferente? No hay problema. ¿Prefieres instalar aplicaciones que no están disponibles en otros dispositivos? También puedes.

Configuración sencilla y alimentación por USB

Otra de las ventajas del TV Stick H96 Max es su facilidad de uso. El dispositivo se conecta directamente al puerto HDMI de tu televisor y se alimenta a través de un cable USB, por lo que no necesitas complicadas instalaciones, algo que en el caso del Fire TV Stick requiere sí o sí de un gadget adicional.

Una vez conectado, solo tienes que seguir las instrucciones en pantalla para configurar tu conexión Wi-Fi y acceder a la Google Play Store. En cuestión de minutos, estarás listo para empezar a disfrutar de todo lo que ofrece. Como usas la cuenta de Google como con cualquier dispositivo Android, ahí vas a tener todos tus datos, claves incluidas.

El mando remoto incluido es intuitivo y cómodo de usar, con botones dedicados para funciones como el control de volumen y la navegación rápida.

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