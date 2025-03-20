'Ebook' y tablet en un solo dispositivo: así es la propuesta de Boox que es perfecta para leer cómics

Si eres fan de los cómics, hay un lector de 'ebooks' que funciona casi como una tablet, ideal para disfrutar de tus historietas favoritas. Además, ofrece toda la flexibilidad que aporta el sistema operativo Android.

Cada vez más marcas apuestan por lanzar lectores de libros electrónicos con pantallas a color, una característica que abre nuevas posibilidades, sobre todo para disfrutar de cómics y revistas. Sin embargo, no todos estos dispositivos ofrecen una experiencia fluida con archivos en formato PDF, y en algunos casos, como el de los Kindle, pueden surgir bastantes complicaciones a la hora de gestionarlos o visualizarlos correctamente.

Por suerte, el mercado ofrece alternativas que resultan más atractivas si buscas versatilidad y compatibilidad. Es el caso del Boox Go Color 7, un lector que combina una pantalla a color con sistema operativo Android, lo que permite instalar cualquier app de lectura y descargar directamente archivos en PDF. Todo esto por un precio competitivo, actualmente disponible por 279 euros, lo que lo convierte en una opción muy interesante frente a modelos como el Kindle Colorsoft.

Aunque la diferencia de precio no es abismal, la libertad de uso que proporciona el Boox Go Color 7 lo hace destacar. A medio camino entre un lector de ebooks y una tablet, ofrece una experiencia mucho más abierta y personalizable, ideal para quienes buscan algo más que un simple lector de libros electrónicos.

Un diseño pensado para la comodidad



Este libro electrónico ofrece una experiencia de lectura inmersiva distintiva para los entusiastas de las actividades al aire libre. BOOX

En cuanto al diseño, el Boox Go Color 7 recuerda a otros modelos populares como el Kindle Oasis o el Kobo Libra Colour. Incorpora botones físicos laterales que facilitan el paso de página, aunque la pantalla táctil sigue siendo la forma más cómoda de moverse por los menús y ajustar configuraciones.

Uno de sus puntos fuertes es la integración de Google Play, lo que te da acceso a una enorme variedad de aplicaciones. Esto convierte al Boox en algo más que un lector de ebooks, ofreciendo funcionalidades que lo acercan a una tablet con pantalla de tinta electrónica a color.

Otro detalle que marca la diferencia es su capacidad de almacenamiento, que alcanza los 64 GB. Esto supone espacio de sobra para miles de libros electrónicos, aunque si tu objetivo principal son los cómics en PDF, que suelen ocupar más espacio, también tendrás margen suficiente para una buena colección.

Envío rápido y acceso a los servicios de Amazon

Este dispositivo está a la venta en Amazon, lo que garantiza varias ventajas. Por un lado, el envío es gratuito a cualquier parte de España, y además, la entrega es bastante rápida, incluso si no cuentas con Amazon Prime. Si tienes suscripción Prime, es habitual que el plazo de entrega se reduzca a apenas 24 horas.

Si todavía no eres miembro Prime, puedes probar el servicio de forma gratuita durante 30 días, sin compromiso. Esto no solo acelera la entrega de tus pedidos, sino que también te da acceso a Kindle Unlimited para la lectura de miles de libros, y a Prime Video para disfrutar de series y películas sin coste adicional durante el periodo de prueba.

En resumen, el Boox Go Color 7 es una opción muy completa y versátil para quienes buscan un lector de ebooks con pantalla a color, gran capacidad de almacenamiento y la libertad de usar Android. Todo ello con el respaldo y la comodidad que ofrece Amazon en la compra y el envío.