Los auriculares G Pro X con micrófono incorporado son perfectos para 'gamers' y ahora están 130 euros más baratos

Los auriculares gaming también pueden marcar la diferencia en cada partida. Y ahora, uno de los modelos más completos de Logitech baja de precio más de 100 euros.

Encontrar unos auriculares que ofrezcan buen sonido, comodidad y un micrófono decente no es tan fácil como parece, especialmente si juegas a diario y pasas horas conectado. Los jugadores más exigentes saben que el audio no es solo una cuestión de inmersión, sino una herramienta más para rendir mejor en cada partida. Por eso, los cascos gaming con prestaciones avanzadas se han convertido en un accesorio indispensable.

Dentro de esa categoría hay muchas opciones, pero no todas ofrecen una experiencia verdaderamente profesional. Algunos auriculares prometen calidad, pero se quedan cortos en aislamiento, micrófono o incluso en materiales. Si buscas algo más allá del típico modelo de entrada, conviene fijarse en marcas que trabajan con jugadores profesionales y que entienden las necesidades de quienes juegan cada día.

Entre esas marcas está Logitech, que lleva años desarrollando productos en colaboración con eSports y streamers. Y ahora, uno de sus modelos más completos, los Logitech G Pro X inalámbricos, ha recibido un descuento de 130 euros que lo coloca como una de las mejores opciones calidad-precio del momento.

Diseñados para rendir, no solo para jugar



Estos son unos fantásticos auriculares para 'gamers' que buscan un sonido de altísima calidad durante sus sesiones de juego. Logitech

Estos auriculares están pensados para quienes quieren jugar con todas las ventajas, pero sin complicaciones. Son inalámbricos, lo cual elimina cables y enredos, y ofrecen una conexión estable con baja latencia gracias a la tecnología Lightspeed de Logitech. Puedes moverte por la habitación o alejarte de la pantalla sin perder señal ni calidad de audio.

El sonido es envolvente y preciso, algo que se agradece especialmente en juegos competitivos como shooters o títulos donde la posición del enemigo marca la diferencia. Los transductores de 50 mm permiten distinguir pasos, recargas o sonidos ambientales con nitidez. Y si lo tuyo es el rol, las voces y bandas sonoras suenan limpias y bien equilibradas, sin distorsión.

Pero lo que marca la diferencia es el micrófono, que incorpora tecnología Blue VO!CE para mejorar la claridad de voz. Puedes aplicar filtros, reducir ruido de fondo y ajustar parámetros para sonar con más presencia, algo útil tanto en partidas en equipo como en streamings o llamadas.

Comodidad que se nota en sesiones largas



Más allá del sonido, uno de los puntos clave de estos auriculares es la comodidad. El diseño está pensado para largas sesiones de juego: diadema reforzada, almohadillas viscoelásticas y materiales suaves, tanto en la versión con polipiel como en las fundas de terciopelo incluidas. No aprietan ni generan calor en exceso, lo que ayuda a mantener la concentración durante horas.

Otra ventaja es su autonomía: ofrecen más de 20 horas de uso con una sola carga, más que suficiente para cubrir varias jornadas de juego sin necesidad de pasar por el cargador. Y si juegas en PC, puedes ajustar todo desde el software Logitech G HUB, donde se controlan los perfiles de audio, las opciones del micrófono y la ecualización personalizada.

Aunque están pensados para jugar, también son útiles para otros usos: ver películas, escuchar música o trabajar desde casa. El aislamiento pasivo y la calidad de construcción los hacen versátiles y duraderos, más allá del uso exclusivamente gaming.

Ahora que este modelo baja más de 100 euros en las ofertas de PcComponentes, se coloca en una posición muy competitiva frente a otros modelos de su gama. Puede que no tenga luces RGB ni un diseño extravagante, pero compensa con creces en lo que importa: sonido, comodidad y rendimiento en juego. Y si vienes de un modelo básico o de entrada, la diferencia se nota desde el primer uso.