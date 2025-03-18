Estos cascos tienen la cancelación más puntera del sector y su precio se acaba de desplomar

Estos cascos de diadema inalámbricos de Sony han conquistado a los amantes del sonido desde su lanzamiento.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Los Sony WH-1000XM5 son los cascos de diadema con la cancelación de ruido activa más agresiva, aislándote por completo del exterior.

Desde hace varios años se han popularizado de forma ya aplastante los auriculares inalámbricos, en particular los de tipo True Wireless, similares a los AirPods. Son tremendamente prácticos, aunque, lógicamente, no son tan cómodos ni tienen tan buena batería como los cascos de diadema.

En este segmento, bastante más clásico, hay una clarísima referencia para todos los expertos, y son los Sony WH1000XM5, cuyo sonido no solo es excelente, sino que además tienen un arma secreta en la cancelación de ruido.

La cantidad de decibelios que pueden bloquear asombra y mejora bastante con respecto a la anterior versión, y eso en entornos ruidosos es prácticamente una bendición. Por ejemplo en la oficina, en el gimnasio o en el transporte público, donde al fin y al cabo muchas veces se solapan unos sonidos con otros.

Sony WH-1000XM5 Estos cascos de diadema con ANC avanzada son perfectos si la calidad del sonido te importa.

Lo mejor de todo es que, si originalmente el precio de estos cascos de diadema de Sony era casi prohibitivo, ahora ya no, y es que AliExpress los vende en España a precio de saldo, sobre todo ahora que celebran su 15 aniversario con una nueva ronda de rebajas.

No solo eso, sino que además el envío es gratuito y es rápido. Como hemos mencionado, está en España, así que en menos de una semana tendrás seguro tu compra en casa, y con todas las garantías que son obligatorias para los productos vendidos en nuestro país.

Sonido 3D y una ANC inigualable

La tecnología de cancelación de ruido de los WH-1000XM5 son sin duda lo más destacado de todo lo que tienen que ofrecer, que no es poco. Analizan el entorno 4.000 veces por segundo, adaptándose en tiempo real a los cambios en el ambiente sonoro.

La mejora respecto a generaciones anteriores es notable, especialmente en frecuencias medias y altas donde tradicionalmente la cancelación de ruido mostraba limitaciones.

Los WH-1000XM5 reducen eficazmente tanto el ruido constante de baja frecuencia –como el zumbido de un avión– como sonidos más variables y agudos –conversaciones, anuncios, etc.–, creando una burbuja de silencio perfecta para disfrutar de la música o simplemente desconectar del mundo exterior.

El modo Ambient Sound permite ajustar de forma precisa cuánto sonido externo queremos dejar pasar, ideal para momentos en que necesitamos estar alerta a nuestro entorno sin renunciar a la música.

En el apartado sonoro, los WH-1000XM5 incorporan drivers de 30mm fabricados con materiales de alta calidad.

El códec LDAC permite transmisión inalámbrica de alta resolución hasta 990 kbps, acercándose a la calidad de audio sin pérdidas. También son compatibles con AAC para dispositivos Apple y SBC como estándar universal, garantizando versatilidad sin comprometer la calidad.

El procesamiento 360 Reality Audio crea una experiencia sonora envolvente que sitúa los instrumentos y voces en un espacio tridimensional alrededor del oyente, audio 3D que para ver películas, series e incluso para jugar a videojuegos es top.

Las almohadillas están fabricadas con espuma viscoelástica que se adapta perfectamente a la forma de la cabeza, y el peso está meticulosamente equilibrado para evitar fatiga incluso después de horas de uso. La diadema ajustable incorpora un mecanismo sin puntos de fricción.

Esto hace que sean cómodos para tenerlos puestos sin apenas enterarte, una de las cosas que quizás no ofrecen cascos de otra clase, sobre todos los True Wireless, particularmente molestos para muchos usuarios.

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