Música gratis (¡sin anuncios!) durante 3 meses: así es la promoción en la plataforma musical de Amazon

Esta oferta es para la tarifa familiar que después tiene un precio de 17,99 euros al mes y ofrece hasta 6 cuentas en múltiples dispositivos.

Quien más o quien menos escucha algo de música a lo largo de su día. Hay quien, incluso, la emplea para concentrarse en estudiar o trabajar. De ahí la fama de servicios como Spotify o Youtube. Aunque lo que no nos guste es que la publicidad nos interrumpa nuestra playlist favorita. Por ello, estos servicios tienen sus suscripciones de pago en las que no hay anuncios y uno de nuestros favoritos es Music Unlimited, de Amazon.

Este servicio, igual que el resto de plataformas musicales, ofrece acceso a un amplio catálogo de canciones, álbumes y podcast para disfrutar de forma ilimitada. La popularización de estas aplicaciones viene porque permiten disfrutar de la música en cualquier momento y cualquier dispositivo.

Y, lo mejor, es que ahora hay una promoción muy interesante para que puedas probar Music Unlimited. Normalmente, este servicio ofrece 1 mes de prueba gratis para que puedas profundizar en ella y decidir si te interesa o no, pero ahora, y hasta el 16 de abril, ofrece tres meses gratis si apuestas por la tarifa familiar o dos meses si prefieres el plan estándar.

Tres meses gratis de Music Unlimited La plataforma de 'streaming' musical de Amazon, Music Unlimited, ahora ofrece 3 meses gratis de prueba en el plan familiar o 2 en el plan estándar.

Esta plataforma ofrece más de 100 millones de canciones y también podcast para que cada usuario encuentre sus propuestas favoritas. Y, todo ello, sin anuncios. Además, como algunos de los servicios de streaming, permite escuchar música sin conexión, aunque no haya cobertura. Otra de las bondades que solo permiten los servicios de pago es el saltar canciones de forma ilimitada para que no tengas que perder tiempo en lo que no te gusta.

El precio de este servicio tras la finalización de los periodos de prueba gratuitos es de 17,99 euros al mes para el plan familiar (que permite conectar hasta 6 cuentas en múltiples dispositivos) o 10,99 euros al mes para el plan estándar.

¿Qué diferencia hay entre Amazon Music Prime y Unlimited?

Dentro de suscripción al club Prime de Amazon, el gigante del comercio online ofrece un servicio llamado Music Prime, una plataforma incluida en la cuota que ofrece dos millones de canciones al mes sin publicidad. Por ello, puede confundirse con este canal de pago que también parte de Amazon. Sin embargo, este ofrece un mayor número de contenidos y de mejor calidad de sonido.

De hecho, Amazon Music Prime es una propuesta más conservadora y que, por tanto, ofrece una selección limitada de música, artistas, álbumes y canciones. Eso sí, tienen acceso todas las personas que ya estén suscritas a Prime sin necesidad de tener que pagar un extra.