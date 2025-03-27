El portátil 'top' ventas del mes es de HP, tiene pantalla de 15 pulgadas y está 170 euros más barato

Si necesitas renovar tu portátil, este modelo de HP es una de las mejores opciones. Con un diseño ligero, buen rendimiento y una gran capacidad de almacenamiento, ahora está más barato que nunca.

Si tu portátil ya no rinde como antes y necesitas renovar sin gastar demasiado, este es el mejor momento. Con las ofertas actuales, es posible encontrar modelos con buenas especificaciones sin que el presupuesto se dispare. Y lo mejor es que puedes optar por un equipo moderno, rápido y versátil, perfecto para trabajo, estudios o entretenimiento.

Dentro de las opciones más interesantes del mercado, el HP 15-fc0091ns destaca porque combina potencia y diseño en un formato cómodo para el día a día. Con un procesador AMD Ryzen, una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas y almacenamiento SSD de 1 TB, ofrece un equilibrio perfecto entre rendimiento y capacidad.

Pero lo que realmente lo hace destacar es su descuento de 170 euros, lo que lo convierte en una opción aún más atractiva. Con esta rebaja, se posiciona como uno de los portátiles más vendidos del momento en PcComponentes, superando a otros modelos en su rango de precio.

Potencia y almacenamiento de sobra para el día a día



Este portátil HP cuenta con muchas características orientadas a la productividad y a velar por tu cartera y por el planeta. HP

En el corazón de este portátil encontramos un AMD Ryzen 5 7520U, un procesador diseñado para ofrecer un rendimiento fluido en tareas de oficina, navegación y reproducción multimedia. Junto con 16 GB de RAM LPDDR5, garantiza velocidad y estabilidad en multitarea, permitiendo abrir múltiples aplicaciones sin ralentizaciones.

Uno de sus puntos fuertes es el almacenamiento SSD de 1 TB, lo que significa arranques rápidos y tiempos de carga reducidos en aplicaciones y archivos pesados. Frente a los tradicionales discos duros, este tipo de almacenamiento no solo acelera el sistema, sino que también reduce el consumo energético y el ruido, algo que se agradece en un portátil diseñado para ser usado durante horas.

En cuanto a conectividad, viene bien preparado con WiFi 6 y Bluetooth 5.3, lo que permite conexiones rápidas y estables, ya sea para trabajar desde casa o disfrutar de contenido en streaming sin cortes. Además, su teclado de tamaño completo con teclado numérico resulta cómodo para largas sesiones de escritura o cálculos.

Diseñado para la productividad



El HP 15-fc0091ns cuenta con una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas, con tecnología antirreflectante y un panel IPS que garantiza colores vibrantes y ángulos de visión amplios. Esto es ideal para quienes trabajan con imágenes o quieren disfrutar de contenido con buena calidad visual. Además, gracias a su tecnología de reducción de parpadeo, minimiza la fatiga ocular en jornadas largas de uso.

El diseño del portátil también está pensado para la comodidad y la movilidad. Con un peso de 1,59 kilos, es lo suficientemente ligero como para transportarlo sin esfuerzo, ya sea para llevarlo a la oficina, a la universidad o usarlo en casa. Y para quienes buscan autonomía, su batería con carga rápida permite alcanzar el 50 % en solo 45 minutos, ideal para cuando se necesita un extra de energía sin esperar demasiado.

Otra ventaja importante es su cámara HP True Vision con micrófonos de reducción de ruido, que facilita las videollamadas con buena calidad de imagen y sonido, algo esencial para reuniones virtuales o clases online.

Si estás buscando un portátil equilibrado, el HP 15-fc0091ns es una excelente opción. Además, con la rebaja de 170 euros, su relación calidad-precio mejora notablemente. En su rango de precio, no hay muchas opciones que ofrezcan un procesador potente, 16 GB de RAM y 1 TB de SSD.