Cloud III de HyperX: los auriculares gaming con los que podrás darte un atracón sin que te pese

Durante las últimas semanas he estado testeando los Cloud III, los últimos auriculares de HyperX, la división de periféricos para gaming de HP. Sin haber probado sus antecesores, puedo decir que, en líneas generales, se trata de un dispositivo cómodo, con buena durabilidad y con un sonido suficiente.

Si estás buscando unos auriculares de calidad para disfrutar de tus juegos —también puedes utilizarlos para escuchar música o para las videollamadas, aunque están especialmente diseñados para el mundo gaming—, los Cloud III de HyperX son una buena opción.

En este análisis te cuento las principales características y ventajas de este producto, así como algunos aspectos a mejorar.

Especificaciones técnicas

Peso: 308 gramos (con microfóno 320 gramos)

Longitudes y tipos de cable: Cable de auriculares de 1,2 m, cable USB de 1,3 m

Color: negro y rojo

Materiales: acero, aluminio y las almohadillas de espuma con memoria y polipiel

Driver: dinámico, 53 mm con imanes de neodimio

Factor de forma: sobre la oreja, circumaurales, cerrados

Micrófono: unidireccional, cancelación de ruido

Conexión de audio: 3,5 mm con cable, USB 2.0 con cable

Formato de audio: estéreo

Sonido envolvente virtual incluido: sí, DTS Headphone:X

Controles de audio y micro integrados: sí

Precio: 119,99 euros

Diseño

“Hemos perfeccionado la comodidad con nuevos materiales y mayor adaptabilidad”, decían desde la marca sobre este producto en relación con la generación anterior. Lo cierto es que, sin haber probado los Cloud II como ya he dicho, me parece que estos auriculares son muy cómodos de llevar, incluso en jornadas largas de juego —si bien mi vida personal actual no me permite maratones enganchada a la consola—.

Los auriculares Cloud III de Hyper tienen un diseño elegante y moderno, con un acabado en color negro y detalles en rojo. Son plegables y ajustables, lo que facilita su transporte y adaptación a diferentes tamaños de cabeza. Además, cuentan con unas almohadillas acolchadas y transpirables que se adaptan a la forma de las orejas —con ‘memory foam’, es decir, que el acolchado tiene memoria— y ofrecen una buena cancelación de ruido externo.

Sonido

El diseño de los auriculares y la manera en que se adaptan a la oreja hacen que ofrezcan una buena cancelación de ruido que ayuda a que te aísles del exterior y puedas meterte de lleno en el juego. Pero, además, el sonido de los auriculares Cloud III de Hyper es de alta calidad, con unos graves potentes y unos agudos claros. Están muy bien calibrados.

Están equipados con controladores angulares de 53 mm rediseñados y DTS Headphone:X1, lo que se traduce en que ofrecen una espacialización de audio 3D envolvente y precisa. Es decir: que escuchas el sonido desde todas las direcciones, haciendo que el juego sea más inmersivo. Pero —y es un ‘pero’ grande— esta función solo está disponible para PC.

Además, si el sonido del auricular no termina de convencerte, en PC —no está disponible para Mac— puedes descargar el software de HyperX, Ngenuity, con el que es posible acceder a algunas de las opciones que no están presentes en el auricular a través de botones físicos para potenciar los agudos, los graves o incluso personalizarte tu propia ecualización. Asimismo, también te permite monitorizar el micro para ver, por ejemplo, cómo de fuerte se escucha nuestra voz —también para regular el volumen—. Otra funcionalidad que puedes tocar desde esta aplicación es activar el DTS HeadphoneX. Lo malo es que no puedes guardar la configuración para otras plataformas.

Tecnología interna

Los auriculares se conectan mediante un cable trenzado de 1,3 metros que incluye un control remoto para ajustar el volumen y silenciar el micrófono. También se pueden usar con un adaptador USB-C y USB-A, lo cual mejora la calidad del sonido.

Los Cloud III de Hyper son compatibles con la mayoría de los dispositivos, como ordenadores, consolas, smartphones o tablets. En concreto, la marca asegura compatibilidad con PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y dispositivos móviles.

Son unos auriculares versátiles que se pueden utilizar para diferentes fines, como escuchar música, jugar a videojuegos o hacer llamadas, aunque en mi opinión su uso más indicado es para el sector del gaming.

Vienen con una garantía de dos años que asegura su durabilidad —y se sienten bastante robustos—.

En líneas generales son más que correctos, aunque puede que lo que menos me haya gustado aquí sea el micrófono. Los auriculares incluyen un micrófono ‘Ultra-clear’ integrado de 10 mm con cancelación de ruido y ‘filtro antipop’ interno de malla metálica que reduce los ruidos molestos, el cual se puede desmontar cuando no se necesita.

Si bien la calidad de los auriculares es bastante top, el micro se queda más corto, algo, por otro lado, bastante habitual en este tipo de dispositivos. No es que funcione mal y para conversaciones básicas en los chats de los juegos es suficiente, pero si lo quieres para grabaciones profesionales no es la mejor opción. Pero aun así se nos oye bien y el sonido no es enlatado, sino que se escucha un tono bastante natural.

Resumen

Los auriculares Cloud III de Hyper son la nueva versión de los exitosos Cloud II, que se han ganado el reconocimiento de los gamers por su comodidad, calidad de sonido y durabilidad. Esta generación del dispositivo ofrece varias mejoras respecto a su antecesor, como un sonido más equilibrado y potente, un micrófono más nítido y con cancelación de ruido, y una mayor compatibilidad con distintas plataformas gracias a su conector de 3,5 mm y su dongle USB.

Además, cuentan con el sonido envolvente virtual DTS Headphone:X para una mayor inmersión en los juegos, aunque aquí está la pega más grande que tienen, puesto que esta función es solo para PC.

Otra cosa que puede que no te guste es que no son inalámbricos. Algunos usuarios pueden preferir la libertad de movimiento que ofrecen los auriculares sin cable, aunque esto también implica tener que cargarlos periódicamente. Lo bueno de este aspecto es que nunca los cogerás para descubrir que están sin batería —uno de los mayores dramas de este primer mundo nuestro—.

Los Cloud III de Hyper mantienen el diseño familiar y funcional de los Cloud II, con un marco de acero y aluminio, unas almohadillas de espuma viscoelástica y polipiel, y un peso de 320 gramos con el micrófono incluido. En mi opinión son cómodos y llevaderos, así como bastante resistentes, lo que los hace ideales para largas sesiones de juego.

Creo que es un producto con buena relación calidad-precio y una experiencia de sonido mejorada respecto a su modelo anterior —que data de 2015—, por lo que para mí son muy recomendables.

VALORACIÓN 20BITS: 8,5/10 Lo mejor: cómodos —con ‘memory foam’—, buena calidad de sonido y audio espacial.



Lo peor: el audio espacial solo funciona con PC y si buscas un dispositivo inalámbrico estos no son tus cascos



