5 grandes juegos de mesa que están a precio de 'outlet' ahora mismo

Con opciones para todas las edades y gustos, los juegos de mesa se han convertido en un plan perfecto para desconectar y disfrutar con tu familia o amigos.

Disfrutar de un rato en buena compañía es aún mejor si se acompaña de una partida divertida, retadora o diferente. Los juegos de mesa se han convertido en una de las formas más completas de entretenimiento compartido, ya que permiten desconectar de las pantallas, fomentar la interacción directa y vivir momentos memorables con amigos o en familia.

Con propuestas para todas las edades, desde los más pequeños hasta los jugadores más exigentes, los juegos de mesa ofrecen variedad, estrategia y aprendizaje. Cada uno con su estilo propio, permiten ejercitar habilidades como la negociación, la lógica, la cooperación y, por supuesto, la creatividad.

Además, no son solo una opción para pasar el rato: muchos títulos están diseñados para desarrollar pensamiento crítico, trabajo en equipo y planificación, lo que los convierte en una herramienta educativa disfrazada de diversión. Si estás pensando en renovar tu estantería lúdica, aquí te dejamos cinco juegos que están entre los más vendidos y mejor valorados actualmente en Amazon.

Catan



'Catan' aúna la estrategia, la astucia y la capacidad para negociar. Devir

Todo comienza en una isla llena de recursos. En Catan, te conviertes en un colono que debe construir pueblos, carreteras y rutas comerciales antes que los demás. Con partidas para hasta 4 jugadores y una duración media de 75 minutos, este juego es todo un clásico que combina estrategia, comercio y negociación. Ideal para quienes disfrutan de los desafíos sin que la competitividad empañe el buen rato.

Gloomhaven



'Gloomhaven' es un juego cooperativo de fantasía, en los que los jugadores se enfrentarán a monstruos y desafíos para avanzar en la campaña. Cephalofair Games

Si te van los retos cooperativos y las aventuras en mundos de fantasía, Gloomhaven es una elección acertada. Cada decisión influye en el personaje y en el universo del juego, lo que crea una experiencia envolvente y progresiva. Puedes jugarlo en solitario o en grupo (hasta 4 personas), y cada sesión puede extenderse bastante, ya que se calcula una media de 30 minutos por jugador. Recomendado para mayores de 14 años.

Leyendas de Andor



En 'Leyendas de Andor' tendréis que hacer frente a un grupo de enemigos que se dirigen hacia el castillo del viejo rey Brandur. Devir

Un juego que mezcla narrativa y estrategia, en el que tú y tu grupo de héroes tenéis que defender el mundo de Andor. Leyendas de Andor destaca por su diseño artístico y la profundidad de su historia. Perfecto para quienes valoran tanto lo visual como lo táctico, sus partidas duran entre 60 y 90 minutos y está pensado para 2 a 4 jugadores.

Juego de Tronos: El Juego de Tablero



En 'Juego de Tronos: El Juego de Tablero' tomas el control de las grandes Casas de Poniente para embarcarte en una épica lucha para hacerte con el Trono de Hierro. EDGE

Sumérgete en el mundo de Poniente y lucha por el control del Trono de Hierro. En Juego de Tronos: El Juego de Tablero, basado en la famosa saga literaria y televisiva, te pondrás al mando de una gran casa y tendrás que demostrar tus habilidades de estrategia, negociación y engaño. Se puede jugar entre 3 y 6 personas, con sesiones que garantizan tensión y sorpresas. Ideal para jugadores mayores de 14 años.

Carcassonne



'Carcassonne' es el juego de mesa moderno para los que quieren empezar con juegos estratégicos de verdad. Devir

Si buscas un juego con reglas sencillas pero con decisiones que cuentan, Carcassonne es una opción perfecta. A medida que colocas losetas para construir caminos, ciudades y monasterios, te enfrentas a pequeños pero cruciales dilemas tácticos. Rápido y muy rejugable, es apto para jugadores a partir de 7 años y tiene una duración media de 35 minutos por partida.