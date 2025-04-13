Harry Potter reestrena: dos nuevas ediciones llegan en pleno 2025

Harry Potter es una de las sagas más queridas de la historia de la literatura, algo absolutamente indudable, y además probablemente la adaptación más exitosa a la gran pantalla. La prueba de ello son los taquillazos que hizo en cines y el hecho de que siga siendo parte de la cultura popular muchos años después de que se publicase su último libro.

Cierto es que hace no demasiado tiempo se estrenó su obra de teatro, cuyo libro –el guión, en realidad– puedes comprar y leer en español. Es Harry Potter y el legado maldito, y es lo último en el apartado de novedades...más o menos.

En pleno 2025 se han estrenado dos libros, o mejor dicho, reestrenado. Son dos ediciones especiales de Harry Potter y la Piedra Filosofal por un lado y de Harry Potter y El Cáliz de Fuego por el otro. Son dos de los libros más memorables de toda la saga y de los más queridos por sus fans.

La Piedra Filosofal se trata de una versión cuyo canto no es el habitual, sino que trae impreso el tan característico rayo que Harry tiene en la frente, resultado de su encuentro con Voldemort el día que éste asesinó a sus padres.

La edición de El Cáliz de Fuego es ilustrada e interactiva, una pequeña sorpresa que aguarda a los fans cuando abran el libro. No son ni han sido nunca habituales las ilustraciones en libros de Harry Potter, por el motivo que sea.

En ambos casos la editorial es la editorial Salamandra, que es la que distribuye e imprime esta saga en España desde el primer momento, una apuesta que en su día pudo ser arriesgada pero que les salió muy bien, pues tardó poco tiempo Harry Potter en convertirse en un auténtico fenómeno de ventas.

A pesar de que está disponible en formato Kindle, no merece la pena, ya que al fin y al cabo una edición especial que tiene toques estéticos exteriores solo merece la pena en formato físico, por motivos evidentes.