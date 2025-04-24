Este día de la Madre, regálale tiempo a la tuya: Dreame tiene los mejores dispositivos para ello... ¡y ahora están en oferta!

La marca cuenta con dispositivos de tecnología innovadora que son perfectos para que tu madre gane tiempo de calidad.

Como nuestra madre... ¡no hay ninguna! A pesar de que no solemos pararnos a agradecerle todo lo que hace por nosotros, el próximo día de la Madre, que se celebra en España el 4 de mayo, queremos sorprenderla con el mejor regalo. Los detalles clásicos como las flores o las joyas nunca fallan, pero si buscas dejarle con la boca abierta, nuestra recomendación es que apuestes por regalarle tiempo de calidad.

No nos referimos a obsequiarle con una escapada exprés o con un masaje (que también son dos buenas opciones), sino a apostar por alternativas muy prácticas que le hagan ganar minutos para dedicarse a ella. Por ello, este año lo tenemos muy claro: los dispositivos de Dreame con la mejor opción. Esta tecnología innovadora de soluciones para el hogar inteligente permite librarse de (o al menos facilitar) las tareas más tediosas del hogar que roban mucho tiempo.

Lo mejor es que, para celebrar el Día de la Madre 2025, Dreame activa una campaña de ofertas muy interesantes en sus productos que nos permite ahorrar hasta 300 euros.

Los mejores regalos de Dreame

Su PVPR es de 299 euros, ahora cuesta 239.

Si lo que queremos es ganar tiempo agilizando las tareas del hogar, esta fregona eléctrica es perfecta. Combina aspirado y fregado en un solo paso, por lo que su acción dos en uno facilita la limpieza del suelo de forma rápida. Además, durante la carga se seca automáticamente y cuenta con un sistema de limpieza de bordes mejorado para conseguir los mejores resultados. Su precio habitual es prácticamente de 300 euros, pero ahora cuesta solo 239.

Su PVPR es de 699 euros, ahora cuesta 599.

Si el anterior modelo ya te había gustado, el H15 Pro es su versión mejorada y ahora está 100 euros más barata respecto a su precio habitual de 699 euros. En este caso, ofrece una mayor potencia de succión y llega a todos los rincones y bordes gracias a su diseño. Además, si optas por esta opción estarás regalando la primera aspiradora del mercado con brazo robótico AI capaz de limpiar líquidos y sólidos.

Su PVPR es de 349 euros, ahora cuesta 279.

Regalar tiempo no solo es posible con las costosas tareas del hogar. Lucir pelazo también requiere dedicación. Claro que, el moldeador 7 en 1 de Dreame lo consigue en tiempo récord y de forma sencilla. Los accesorios de este dispositivo son magnéticos para que sea muy fácil intercambiarlos. Permite conseguir peinados diferentes, desde rizos hasta un extra de volumen. La inversión merece la pena para conseguir resultados de peluquería sin salir de casa y protegiendo el cabello.

Su PVPR es de 599 euros, ahora cuesta 479.

Con una rebaja de 120 euros, merece la pena echar un vistazo a este robot aspirador si queremos regalar tiempo de verdad, ya que el dispositivo limpia de forma autónoma, por lo que evita al completo la tarea de aspirar el suelo. Además, también dispone de modo fregado avanzado con un diseño especial para esquinas y bordes, con lo que ningún rincón de la casa pasará desapercibido. También nos gusta por su base de autovaciado que, además, lava y seca las mopas y rellena el depósito de agua.

Su PVPR es de 1.499 euros, ahora cuesta 1.299.

Sin duda, si queremos apostar por un regalo a la altura de nuestra madre, tenemos que hacerlo por un dispositivo avanzado y revolucionario. Así es este robot que permite olvidarse de la tarea doméstica de dejar el suelo impecable. Está diseñado para sortear obstáculos de hasta 6 centímetros y para poder limpiar bajo los muebles. Además, cuenta con un sistema para eliminar los cabellos enredados.

El mayor descuento por el Día de la Madre lo encontramos en el Dreame X40 Ultra Complete, un robot aspirador con gran potencia de succión. Pero si por algo nos parece irresistible es por su cepillo lateral extensible que permite limpiar todos los rincones. Otro punto a favor para regalar aún más tiempo es que dispone de una base que se vacía y recarga sola para que, de verdad, no haya que invertir nada de tiempo en esta tarea.