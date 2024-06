Toñi Moreno habla sobre la situación anímica de María del Monte: "Cuando es noticia lo paso muy mal porque es amiga mía"

Toñi Moreno es una de las amigas más cercanas de María del Monte. Por ello, no ha dudado en salir a su defensa, especialmente tras los problemas que ha tenido con su sobrino Antonio Tejado. Por eso, en plena Feria del Libro de Madrid, la televisiva ha querido hablar sobre su situación.

Dentro de la 83ª edición, se celebraron los Premios Lazarillos, donde ella era la encargada de presidir el acto. Por eso, no solo habló sobre su hija de 4 años, que ya tiene "su propia personalidad y dice 'no' con una facilidad pasmosa", sino que quiso dedicar unas palabras sobre la situación de su amiga.

La cantante no está pasando su mejor momento, aunque la presentadora ha querido quitarle hierro al asunto asegurando que está "muy bien". "No me gusta hablar de esto, yo no hablo ni en mi programa, y cuando es noticia lo paso mal, porque es amiga mía", ha asegurado a los medios de comunicación.

"Ayer estuve comiendo con ella, fuimos a celebrar mi cumpleaños, y está muy bien. Ya la veis. La quiero y la adoro", ha sentenciado. Así ha querido mostrar su máximo apoyo tanto a la intérprete como a su mujer Inmaculada Casal, quien llegó a asegurar que vivía "con miedo" tras el atraco que sufrieron en su casa el pasado verano.

Durante la investigación, Antonio Tejado fue acusado de ser el culpable y fue metido en la cárcel. Sin embargo, ahora que ha sido puesto en libertad, hasta que se celebre el juicio. Mientras tanto, él sigue manteniendo su inocencia.