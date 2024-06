Ibai Llanos se pronuncia sobre sus imágenes en silla de ruedas en el aeropuerto de Barcelona: "Me parece increíble"

Después de que se vieran imágenes de Ibai Llanos llegando al aeropuerto de Barcelona en silla de ruedas, parecía que el streamer se tomaría unos días de descanso, pues ha estado un mes en México por la Kings World Cup. Sin embargo, el vasco estuvo en directo este mismo lunes, y aprovechó para explicar qué le pasó a su llegada a España.

Uno de sus acompañantes se limitó a explicar que solo tenía fiebre y se encontraba mal, motivo por el que el personal del aeropuerto lleva a cualquier pasajero al que le suceda algo así en silla de ruedas.

Aun así, las imágenes llamaron mucho la atención y alarmaron a sus seguidores, pero rápidamente los tranquilizó al aparecer en el streaming de la League of Legends EMEA Championship (LEC) y explicar qué le había pasado.

"Como siempre, la gente queriendo grabar a todo el mundo bajo cualquier situación y ya está... Me parece increíble", criticó Ibai Llanos. "Ahora es lo típico que se hablará durante días, que iba en silla de ruedas, que estaba jodido y no sé qué...".

Entonces, pasó a revelar qué era lo le sucedía: "Llevaba una cuajada de México, que he ido al avión sin dormir porque salí de fiesta por Monterrey".

📌Ibai comenta porque iba en silla de ruedas saliendo del aeropuerto



🗣️“Llevaba una cuajada de cojones. Es lo que tiene pillar un avión sin haber dormido nada porque salí de fiesta por Monterrey. He dormido y ya estoy de p** madre”#KingsLeague pic.twitter.com/E2z6evg61A — IMPERIO KINGS LEAGUE 👑 (@ELImperioKL) June 10, 2024

"No os puedo decir otra cosa. Llevaba una cuajada de cojones", reiteró. "No me pasa nada, tengo tos (...) Ni siquiera he ido al médico ni nada". Pero ya se encontraba mucho mejor, pues había dormido y se había recuperado totalmente.