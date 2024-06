Kiko Jiménez, arropado por su familia, celebra por todo lo alto su vuelta a España tras 'Supervivientes'

Kiko Jiménez ha disfrutado de una bienvenida por todo lo alto tras su regreso a España. El ya exconcursante de Supervivientes ha estado durante tres meses en Honduras. Más de 90 días en los que ha vivido todo tipo de experiencias tanto a nivel físico como emocional. Prueba de ello han sido las polémicas que ha protagonizado con algunos de sus compañeros.

Sin embargo, la audiencia del reality decidió no llevarle a la final y eliminarlo. Ahora, varios días después de su regreso, tanto su novia Sofía Suescun como su familia han querido hacer que el joven vuelva a sentirse de nuevo como en casa.

Rodeado de su suegra, Maite Galdeano, su cuñado y su madre, Kiko ha disfrutado de una buena paella en la casa de su novia a las afueras de Madrid. Allí, todos han podido dar por terminada la experiencia, no sin antes tener que volver a la rutina "insufrible" de tener que ir de compras.

Aunque, sin duda, lo que más ha echado de menos Kiko no ha sido solo la comida, sino su gente. Prueba de ello ha sido la gran cantidad de imágenes que ha publicado el influencer a través de su cuenta de Instagram. Compartiendo una foto de su novia, los dos han posado de lo más cariñosos en el gimnasio. "Echaba mucho de menos los entrenos con mi car", se puede leer en la imagen.

Kiko acaba de regresar a España, pero no por ello se desvinculará del programa. Y es que, si bien él ha sido ya expulsado, ahora es el turno de Sofía en la edición All Stars del concurso. Una decisión que el joven ha apoyado de manera rotunda: "Me encanta. Claro que estoy preparado. Es que no puede haber un All Stars sin una de las principales estrellas de Supervivientes. Estoy superorgulloso de que hayan contado con ella. Estoy convencido de que lo va a hacer genial, que lo va a dar todo y tiene todo mi apoyo desde aquí".