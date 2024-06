Maíllo dice que Izquierda Unida reivindicará "su papel protagonista" en Sumar y planteará que Asens ceda su escaño en la Eurocámara

El líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, insiste en que, tras la dimisión de Yolanda Díaz como coordinadora de Sumar, es necesario abrir un periodo de "reflexión colectiva entre iguales, entre todas las formaciones que componen" la coalición.

Maíllo afirma que, a pesar de la decisión de la vicepresidenta segunda del Gobierno, esta es "una persona difícilmente sustituible, que ha marcado el inicio de este proyecto", y ha destacado "el patrimonio" que representa para las fuerzas progresistas tenerla en el Gobierno.

"Es la mejor ministra de Trabajo de la historia de España. Sigue en el Gobierno, sigue ensanchando derechos, y esa es una gran noticia", ha subrayado el líder de IU en una entrevista concedida a RNE.

Díaz ha dado un paso atrás en su cometido orgánico en Sumar, cree Maíllo, después de "escuchar las reflexiones" que le hicieron las diferentes formaciones de la coalición la noche electoral. "Fue una madrugada larga. Yo hablé con ella hasta en tres ocasiones", ha contado.

Asimismo, como hizo este lunes, el líder de Izquierda Unida ha afirmado que la toma de decisiones en Sumar tiene que basarse a partir de ahora en "la horizontalidad" y que "reivindicará el papel protagonista" de la fuerza que lidera en esta nueva etapa.

Así, a la pregunta de si Jaume Asens, número 2 de Sumar en las elecciones europeas, debería ceder su asiento a alguien de IU, que no ha logrado representación en Estrasburgo, Maíllo ha señalado que "ese supuesto habrá que plantearlo".

"Nadie está para echar las campanas al vuelo"

Por otro lado, preguntado por el peligro que puede suponer para Sumar que el PSOE acabe absorbiendo a sus votantes, Maíllo ha defendido que los socialistas no deberían interpretar sus resultados como óptimos.

"Aquí nadie está para echar las campanas al vuelo, sobre todo cuando no has ganado las elecciones. Si nos quitamos los votos entre nosotros, eso beneficiará al bloque reaccionario. Me arece que el PSOE yerra si dice que va ganando votos a costa de esas formaciones que necesita para el Gobierno de progreso", ha espetado.

Por último, en este sentido, ha aseverado que "la unión puede no dar los resultados que uno pretende, pero la desunión provoca un fracaso seguro".