Los 'otros' datos de las elecciones europeas: Le Pen tendrá el grupo más grande de la Eurocámara... y el PSOE mandará en el suyo

Después de unas elecciones se suelen mirar los grandes números, pero no se presta tanta atención a las pequeñas victorias que se dan en las urnas. Esas que no son decisivas y que a la vez dejan un buen sabor de boca en quien las consigue. Las elecciones europeas no han sido una excepción en este sentido, más allá del dibujo del nuevo Parlamento Europeo. Ese nuevo Parlamento es "más plural", aseguró el portavoz de la institución, Jaume Duch, quien además recordó que la mayoría proeuropea se mantiene.

Según los resultados facilitados, el PPE logra 185 eurodiputados, con los Socialistas y Demócratas (S&D) como segunda familia más fuerte, con 137 asientos, y con los liberales (Renew) manteniendo la tercera plaza pese a su importante caída, con 80 eurodiputados. ECR quedaría en cuarto lugar con 73 y ID con 58. Más lejos quedan ya los dos grandes perdedores del nuevo mapa: los Verdes, con 52 y la Izquierda, con 36 (al borde de no poder formar grupo). Ahora, se añaden 46 de No Inscritos y 53 de "Otros", que son partidos que no tienen representación en el Parlamento actual.

Así, la foto final podría cambiar en las próximas semanas pero los comicios cuentan también con cifras más pequeñas pero no por ello menos importantes. Por ejemplo, RN, el partido de Marine Le Pen no solo va a liderar otra vez su familia política (Identidad y Democracia) en el nuevo Parlamento Europeo, sino que además se convierte en la formación más grande de todo el arco parlamentario, con 30 eurodiputados. Fagocita a nivel nacional a los liberales de Emmanuel Macron, que si bien también son mayoritarios entre los suyos, se quedan solo con 13 asientos en la Eurocámara del próximo lustro.

En los populares y en los socialdemócratas no cambia la cosa. El espaldarazo al PPE y su gran resultado fueron consecuencia de un buen hacer en muchos países, pero sobre todo en Alemania, donde la CDU -que será la jefa de la familia conservadora- dio un primer impulso a Ursula von der Leyen en su camino a la reelección. España, Croacia, Bulgaria o Polonia fueron otras de las plazas que se tiñeron de color azul. De hecho, la delegación española, el PP, es la segunda fuerza en esa familia. En S&D los números le dan al PSOE, que con sus 20 escaños será el que más fuerza tenga junto al PD italiano (21), pero estos no gobiernan en su país, lo que allana del todo el terreno para que Iratxe García siga como líder del mismo, sobre todo después de la debacle del SPD alemán. Solo el resultado en los países nórdicos y la subida en Francia compensan un poco. Mal de muchos... consuelo de tontos.

Los grupos de los Verdes y de la Izquierda suman sendas debacles, pero en el caso de los ecologistas el resultado global tiene una parte dulce. Resisten en Países Bajos, pero se hunden en Alemania. Cara y cruz, aunque el análisis que hace la familia ideológica huye de lo propio para mirar la totalidad del mapa: quieren ser parte de la mayoría, del gran pacto de legislatura. Luego ya se verá. En la Izquierda las cosas no salieron bien y sus 36 escaños les dejaron al límite de no poder formar grupo propio en la Eurocámara (se exigen al menos 32 eurodiputados de 7 Estados miembros diferentes).

¿Y las mayorías? Ahí es donde hay que prestar especial atención. En el nuevo Parlamento Europeo, de 720 escaños, la mayoría simple estará en 361, pero con las mayorías cualificadas la cosa se complica un poco más. Los dos tercios de la Eurocámara elevan el número hasta los 480 eurodiputados, por lo que el tercio restante podría representar una minoría de bloqueo en manos de la derecha radical, dependiendo de dónde se asienten los diputados que todavía no tienen grupo político. Será esta una legislatura para vivir con la calculadora en la mano.

El nuevo Parlamento Europeo. PARLAMENTO EUROPEO

La derecha radical ha sido la gran triunfadora de la noche en unas elecciones que también tienen lectura positiva para las grandes familias proeuropeas, que aguantan el tipo. Lo normal es que se pueda reeditar la coalición Von der Leyen para que esta siga siendo presidenta de la Comisión Europea: los números dan, y la suma de populares, socialdemócratas y liberales, que podría añadir también a los verdes, supera los 400 escaños, bastante por encima de la mayoría simple que necesita la alemana al menos en segunda votación. En 2019 su nombre tuvo el visto bueno por un estrecho margen. Esa estrechez será la que marque el día a día en este reinicio de la Unión Europea.