El PP europeo ganaría el 9J con un avance importante de la ultraderecha, según sondeos oficiales

Sonaba a tópico, pero esta vez era una realidad. La UE se la jugaba en estas elecciones europeas tras cinco años de extraordinaria dificultad, de innumerables retos y con un mundo cada vez más inestable. Y las urnas han hablado: la derecha tradicional sigue con su hegemonía en el Parlamento Europeo y volvería a ser el Partido Popular Europeo (PPE) la opción más votada, pero eso sí, esta vez con un avance clave de la ultraderecha, que podría condicionar todas las mayorías durante la legislatura. Eso sí, la mayoría proeuropea (populares, socialdemócratas, liberales y verdes) aguanta el tipo pese a que el mapa haya cambiado.

¿Por qué? Porque los pilares de la Unión se van escorando hacia el carril derecho y a una victoria inapelable de Le Pen en Francia se suma un segundo puesto histórico para AfD en Alemania y un triunfo -aunque algo agridulce por estar por debajo del 50%- de Viktor Orbán en Hungría. Estos dos partidos, AfD y Fidesz, ahora mismo todavía no tienen grupo político asignado en la nueva Eurocámara, por lo que esa fuerza de la derecha radical podría estructurarse de manera todavía más ordenada. El resultado de Francia, asimismo, ha llevado a Emmanuel Macron, cuya caída ha sido estrepitosa, a convocar elecciones anticipadas a la Asamblea Nacional. "He escuchado vuestro mensaje, vuestras preocupaciones y no las dejaré sin respuesta", expuso.

Según una primera proyección del Parlamento Europeo para los próximos cinco años, el PPE obtendría 181 eurodiputados, con los Socialistas y Demócratas (S&D) como segunda familia más fuerte, con 135 asientos, y con los liberales (Renew) manteniendo la tercera plaza pese a su importante caída, con 81 eurodiputados. ECR quedaría en cuarto lugar con 71 y ID con 62. Más lejos quedan ya los dos grandes perdedores del nuevo mapa: los Verdes, con 53 y la Izquierda, con 34 (al borde de no poder formar grupo). Ahora, se añaden 51 de No Inscritos y otros tantos de "Otros", que son partidos que no tienen representación en el Parlamento actual. Así, la foto final podría cambiar en las próximas semanas.

En el motor de la UE las fuerzas radicales siguen su ascenso, y este puede verse reflejado en las dinámicas futuras del proyecto comunitario. Con todo, el PPE ha sumado victorias en Alemania, con el triunfo de la CDU (que allana un poco el camino de Von der Leyen para repetir como presidenta de la Comisión Europea) y en otros Estados miembros más pequeños como Bulgaria, Malta, Chipre o Grecia. A esto habría que sumar el posible triunfo en España, donde la distancia entre el PP y el PSOE, no obstante, sería muy estrecha ateniendo a las últimas encuestas.

Estos comicios son el pistoletazo de salida para la décima legislatura en la UE y confirman lo que se venía avisando: el crecimiento de la ultraderecha ya no es algo novedoso, sino que se ha pasado al capítulo de la institucionalización. Así, estas fuerzas pasarían a ser decisivas en la formación de los acuerdos y en la votación de la normativa que salga de Bruselas y Estrasburgo durante los próximos cinco años.

La conclusión es que todo estará "más apretado", reconocían algunas fuentes consultadas por 20minutos en los pasillos de la Eurocámara. Lo fundamental para muchos será ver por cuánto margen se dan algunas de las votaciones de la próxima legislatura, sobre todo en temas divisivos como la migración o el Pacto Verde. Aquí una voz de las que más se escuche será la de Italia, donde Fratelli, el partido de la primera ministra Giorgia Meloni cumplió con los pronósticos y ganó las elecciones, erigiéndose así, junto a Le Pen, como otra de las grandes triunfadoras. Más ajustado acabó el resultado por ejemplo en Portugal; allí los socialistas y los conservadores se repartieron 7 eurodiputados cada uno.

¿Cómo será el nuevo Parlamento?

El próximo Parlamento Europeo será más grande. Se redujo el número de eurodiputados de 750 (el máximo permitido en los Tratados) a 705 tras la salida del Reino Unido de la UE, y ahora la Eurocámara pasará a tener 720 asientos. Así, habrá Estados miembros que vean incrementado su volumen de diputados, entre ellos, España.

¿Cómo se reparten? Alemania (96), Francia (81), Italia (76), España (61), Polonia (53), Rumanía (33), Países Bajos (31), Bélgica (22), Grecia (21), República Checa (21), Suecia (21), Portugal (21), Hungría (21), Austria (20), Bulgaria (17), Dinamarca (15), Finlandia (15), Eslovaquia (15), Irlanda (14), Croacia (12), Lituania (11), Eslovenia (9), Letonia (9), Estonia (7), Chipre (6), Luxemburgo (6) y Malta (6).