El lama del mercurio de Murcia sometía psicológicamente a sus adeptos y les castigaba: "Es un psicópata narcisista"

Personas que vivieron en la Fundación Mahasandhi, cuyo líder espiritual fue detenido el pasado noviembre en Abanilla (Murcia) por, entre otras supuestas irregularidades, utilizar mercurio en sus rituales, han relatado este jueves el estado de completa sumisión en que vivieron sus adeptos, que deben prestarle "obediencia total", trabajar durante largas jornadas sin contraprestación o someterse a ayunos y aislamientos.

El líder de la comunidad, que se presentaba como un centro de prácticas budistas e hinduistas y que se hacía llamar Trascendencia Total, José Manuel C.R., fue detenido el pasado 22 de noviembre en el marco de una operación policial y está acusado de delitos contra la salud pública, contra el medio ambiente, contra los derechos de los trabajadores, contra la integridad moral y de asociación ilícita.

En la fase de instrucción del procedimiento han declarado este jueves cuatro testigos que residieron durante diferentes periodos en la fundación y que terminaron por abandonarla o ser expulsados por cuestionar al líder.

Es lo que le ocurrió a Juan (nombre ficticio), que llegó a la organización en diciembre de 2014 buscando un "auténtico maestro budista" que le instruyera en esa filosofía y se quedó a residir en una de las casas cueva que hay en la finca en la que se ubica la sede, un terreno de unas 10 hectáreas en el municipio murciano de Abanilla.

"Premios y castigos"

Según ha relatado a los medios de comunicación a su llegada al juzgado número 4 de Cieza, donde se instruye el caso, durante los dos años que vivió allí, trabajó sin descanso y durante larguísimas jornadas en tareas de mantenimiento, construcción y jardinería, siempre sin contrato ni contraprestación económica, y sin apenas medidas de seguridad, que le hicieron temer por su vida en varias ocasiones, ya que vivió diversos accidentes.

Juan no formaba parte del círculo íntimo del maestro, por lo que no tenía ningún contacto con él y no lo conoció en persona hasta poco tiempo antes de ser expulsado por "cuestionar, por enfadarme, por no aceptar el trato, los gritos, los insultos y humillaciones públicas, los castigos".

Cuando tuvo acceso a José Manuel C.R., le contó estas situaciones confiando en que las desconocía, para darse cuenta entonces de que era el gurú quien ordenaba ese tipo de trato, que incluía retiros en soledad, ayunos y una potente "manipulación coercitiva" en la que los miembros de la fundación son obligados a cambiarse el nombre, cortar las relaciones con sus familiares y amigos y un duro sistema de "premios y castigos" en los que el aislamiento a quienes cuestionaban al líder era constante.

Juan comenzó a dudar de las prácticas de la asociación al estudiar sobre la filosofía budista por su cuenta, igual que le ocurrió a María (nombre ficticio), otra de las testigos que ha declarado este miércoles, y que estuvo ligada a la fundación durante diez años, tres de ellos, viviendo en sus instalaciones.

"Filtrando mercurio"

Ella formaba parte de un círculo más cercano al falso gurú para el que trabajó sin contrato ni sueldo en su empresas de fabricación de complementos alimenticios a base de plantas medicinales y "filtrando mercurio", uno de los puntos centrales de esta investigación.

Según ha explicado a los medios, durante casi un año trabajó a diario en esas labores de "filtrado", que consistían en mezclar mercurio líquido con agua y plantas medicinales, una mezcla que se pasaba después por un colador de tela para "eliminar la toxicidad" del metal, siempre siguiendo las instrucciones que José Manuel C.R. les había dado a través de un vídeo, ya que no podían tener contacto con él por estar en situación de "retiro".

María calcula que invirtió durante su estancia en la fundación "no menos de 50.000 euros", además de experimentar un total sometimiento psicológico al líder, con el que participó en rituales en los que se consumían sustancias estupefacientes como ayahuasca, peyote y hongos, además de agua y leche en las que se había introducido mercurio, todo ello con el fin de llegar a la iluminación.

Una de sus hijas continúa a día de hoy residiendo en la fundación y María no ha vuelto a poder contactar con ella desde que abandonó el grupo hace 7 años. Su deseo, asegura, es que este procedimiento judicial saque a la luz que José Manuel C.R es "un psicópata narcisista", y la organización, "una secta perjudicial".

Por ello, pide a la instructora del caso que vaya más allá de investigar un posible delito contra el medio ambiente, puesto que "las personas que siguen en contacto con este señor siguen estando en peligro", dado que el lama "no tiene empatía ninguna hacia nadie".

En la jornada de este jueves ha comparecido también en calidad de investigada Zaida Olmos, representante legal de la fundación, que ha explicado brevemente a los periodistas que ha declarado "que la fundación no tiene nada que ver ni está involucrada en las acusaciones que se han hecho, está legalmente constituida y con toda la documentación en regla".