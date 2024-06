Carlos Bardavío, el azote legal del falso Lama Losel: "A mi cliente le dio paladas en el pecho para desactivar un implante extraterrestre"

Carlos Bardavío (Alcañiz, 1981), abogado y doctor, dio un giro en su carrera cuando estaba realizando su doctorado en Sevilla. Aconsejado por su director, decidió enfocar su trabajo final en el derecho penal y las sectas. "La jugada me salió bien", reconoce a 20minutos después de haber conseguido que se condene por primera vez en España al líder de un grupo coercitivo por manipular a sus fieles. Todo a raíz de las denuncias de dos personas y los testimonios de otros diez. Y no es su único logro en la materia. Hace unos meses un juzgado de Madrid avalaba bajo su acusación que se puede calificar como "secta destructiva" a los Testigos de Jehová.

Con el caso del gurú del mercurio de Murcia también entre manos, el experto en sectas suma así una pequeña victoria a una cruzada que comenzó en 2021 y que, junto a la Red de Prevención Sectaria y del Abuso de Debilidad (RedUNE), trata de tipificar el delito de persuasión coercitiva en el Código Penal. Así, tanto el abogado como la asociación ya han reunido 350.000 firmas que entregarán a varios diputados "dentro de muy poco" para modificar el texto, mejorando el artículo 515.2 y añadiendo una explicación definitiva y clara de la persuasión coercitiva.

EL CASO DEL FALSO LAMA LOSEL Carlos Herranz Ortega, madrileño de 44 años y conocido como el Lama Losel, se hacía pasar por lama budista y es fundador de Senderos del Viento. En esta organización presionaba a sus fieles para mantener relaciones sexuales con él o para que le dieran donaciones de dinero. Entre sus engaños, decía a sus seguidores que podía sanar con su semen y que teniendo contacto con él provocaba una evolución espiritual y una purificación de la persona. También les obligaba a aportar el 10% de su sueldo. Desde hace dos décadas da clases sobre espiritualidad y realiza conciertos de cuencos tibetanos y canto chamánico y mogol, así como exorcismos o plegarias de liberación, todo bajo la premisa de ser una encarnación de un maestro o lama tibetano de un monasterio de Lhasa. Fuente: RedUNE

¿Cuándo y cómo llegó hasta usted el caso del Lama Losel?Como letrado oficial personado en la causa me llegó hace tres meses. Cuando denunciaron en 2018 a mí se me contrató para hacer un informe técnico-jurídico y añadir una visión más experta. Querían que explicara qué es una secta destructiva y, sobre todo, que mostrara que existen indicios y pruebas de técnicas de manipulación psicológica de personalidad cognitiva y cómo eso puede ubicarse en el delito de asociación ilícita (515.2).



¿Cuánto tiempo llevaba operando este señor?Empezó de forma más clara en 2011, cuando entran mis clientes y se adquieren unos tintes más sectarios. Este hombre empieza con fórmulas sutiles y va evolucionando a cosas más explícitas, más violentas, como el maltratador machista. Hay audios públicos de vejaciones, insultos o manifestaciones descaradas, como que puede curar enfermedades con su saliva...

Había un control total de las relaciones. Hizo creer a mi clienta que su marido era lo peor hasta que se divorció

¿Qué dice exactamente la sentencia?Lo que viene a decir es que él acepta que ha constituido una organización donde realizó un control y alteración de la personalidad a sus víctimas para que pagaran dinero para unos supuestos fines benéficos que no se cumplían, además de talleres y cursos. El falso Lama les llegó a convencer de que tenían unos implantes extraterrestres y que si no se los quitaba podían sufrir algún tipo de infortunio, como un cáncer o un accidente.

¿Y qué prácticas realizaba?A ella le clavó una sierra en el músculo para intentar sacar el implante y a él le dio treinta paladas en el pecho para desactivarlo. A ambos les dijo que lo había conseguido. Él acudió al médico y este le dijo que podía haber muerto de un ataque al corazón por la violencia de los golpes.

Además, había un control total de las relaciones, de con quién podían estar o no. Hizo creer a mi clienta que su marido era lo peor hasta que se divorció. También controlaba el dinero. Convenció a los adeptos de que si donaban dinero a Sendero del Viento todo iría para los niños pobres de India, pero se lo quedaba él. Tanto es así que mi cliente dejó su trabajo y estuvo reformando su vivienda durante años pagándolo todo de su bolsillo.

¿Con qué les amenazaba?Les decía que si no cumplían lo que les pedía podían sufrir un infarto, un cáncer, un accidente... las víctimas tenían un miedo constante. Seguían las órdenes incomprensibles de este señor por miedo a no elevarse espiritualmente, pero, por otro lado, tenían un miedo atroz a no estar haciendo bien y seguir lo que les decía al pie de la letra. Esta fórmula, repito, es muy similar a la de la violencia de género y hay estudios de psicología que lo avalan.

Está comprobado estadísticamente que el 50% de personas que caen en estos grupos tienen un nivel socioeconómico y sociocultural elevado

¿Hasta ahora no existían denuncias contra el falso Lama?Antes de 2018 hubo alguna pero se archivó rápidamente. Cuando se denuncian este tipo de cosas suele pasar esto porque los jueces no tiene formación y las víctimas no saben explicarse bien, principalmente porque no están bien asesorados por abogados o psicólogos. Además, hay una falta de concienciación por parte de la Magistratura y la Fiscalía, incluso por parte de la Policía. En este caso, el juez, el fiscal y una doctora intentaron incapacitar a mis clientes porque pensaban que la manipulación mental no existe, querían alegar que padecían esquizofrenia paranoide.

Entonces, ¿el descrédito es la principal traba en estos casos?Parte de la sociedad sigue pensando que la víctima de este tipo de grupos positivos se lo ha ganado, que es un imbécil o que tiene algún tipo de enfermedad mental. Está comprobado estadísticamente que el 50% de personas que caen en estos grupos tienen un nivel socioeconómico y sociocultural elevado. De hecho, mi clienta es una ingeniera que habla varios idiomas.

¿Qué es lo más importante de esta condena?Aunque se haya pactado una indemnización y no vaya a entrar en prisión, las propias víctimas querían llegar a un acuerdo porque necesitaban que la Justicia en España reconociera que existe esta problemática. El propio líder reconoció los hechos y su culpabilidad, diciendo que había controlado, manipulado y alterado la personalidad de mis clientes.

¿Ha recibido presiones de algún tipo llevando el caso?No, normalmente con el abogado no se meten. En otras ocasiones sí me ha pasado, pero de forma muy leve. Normalmente este tipo de personas son unas cobardes, como los estafadores o los maltratadores, que cuando se les quita la máscara no quieren salir en público. Por eso es tan importante para nosotros que se vea quién es este señor y que lo ha reconocido todo.

¿Cree que esta sentencia, entonces, sirve de precedente?Este caso se ha ganado porque el autor ha reconocido los delitos. Antes, ni los jueces ni los fiscales echaban cuentas, es más, en este caso la fiscal no acusó. Con esto quiero decir que estas sentencias son importantes, primero, para modificar el Código Penal mejorando ese artículo 515.2 que no se entiende. Segundo, para crear uno nuevo donde se explique lo que es el delito de persuasión coercitiva.

Deben denunciar. Sé que hay profesionales que animan a lo contrario y eso es una vergüenza

¿Esto tardará mucho en llegar?Está pasando una cosa muy importante y es que, desde la pandemia, hay muchas más denuncias porque la gente buscaba más información por Internet. Además, se ha creado un grupo de Policía Nacional muy bueno y que está trabajando mucho. A esto se añaden los casos de los últimos años en los que hemos ganado, como la sentencia del Tribunal Supremo de nueve años de cárcel contra el líder de los Miguelianos por abuso sexual, en la que el propio tribunal anima a tipificar el delito de persuasión cognitiva. También tenemos el caso de los Testigos de Jehová, que está siendo muy importante, o el de Patricia Aguilar, a nivel mundial. Con las firmas que hemos recabado nos vamos a reunir de nuevo con distintos políticos y tenemos buenas sensaciones.