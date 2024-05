El hijo de un exlíder del Ku Klux Klan se declara transgénero en sus memorias

Derek Black, hijo de Don Black -antiguo jefe del Ku Klux Klan y amigo íntimo del otrora líder David Duke-, renunció públicamente a las ideas supremacistas blancas de su familia y se declaró transgénero en sus memorias, tituladas The Klansman Son: My Journey from White Nationalism to Antiracism.

Derek Black, de 35 años, saltó a la televisión estadounidense como un joven supremacista blanco por el programa The Jenny Jones Show (1999), pero poco a poco se fue deshaciendo de sus orígenes y hace más de una década se definía ya como "antirracista".

El libro cuyo título significa El hijo del miembro del Ku Klux Klan: Mi viaje del nacionalismo blanco al antirracismo, está disponible desde el 14 de mayo y fue publicado por la editorial Abrambs Books

La descripción de la obra reza: "De un antiguo heredero del supremacismo blanco. Es un asombroso libro de memorias sobre una infancia construida sobre el miedo, sobre la ruptura con una comunidad de odio. Cuando el lenguaje codificado y el autoritarismo rastrero difunden las ideas de los supremacistas blancos, este es un libro esencial con una voz poderosa".

Derek Black estuvo en la palestra en 2008 por hacerse con un puesto en el comité ejecutivo republicano del condado de Palm Beach, en Florida, a la edad de 19 años.

En las semanas posteriores a la victoria de Black, Duke, que también fue miembro de la Cámara de Representantes de Luisiana entre 1982 y 1999, se refirió públicamente a él como "el heredero" del movimiento nacionalista blanco, según las memorias del joven.

Sin embargo, el comité se negó a concederle el cargo y finalmente se marchó a estudiar una licenciatura en el New College of Florida de Sarasota. Allí, uno de sus compañeros descubrió sus raíces supremacistas y comenzó su transformación a "antirracista", un proceso de seis años de persuasión por parte de sus amigos.

"No era la primera vez que alguien me decía que el racismo era malo (...) Pero fue la primera vez que viví en una comunidad en la que la gente del otro lado me decía que yo era responsable de la ignorancia y el odio", explica Black.

En 2013, sin avisar previamente a su familia, Black publicó un artículo en el que renegaba de su ideología supremacista blanca y se separaba formalmente del movimiento. Desde que se declaró trans y publicó sus memorias, dijo Black, la relación con su familia se ha vuelto aún más tensa.